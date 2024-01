Fliegende Beine und eine Prinzessin in der Bütt

Bottendorf Mit bunter Show starteten die Karnevalisten vom Bottendorfer Carneval Club als Erste im Kreis in den närrischen Veranstaltungsreigen

Mit einer bunten Show sind die Karnevalisten vom Bottendorfer Carneval Club BCC als erster Verein im Kreis am Samstag in den närrischen Veranstaltungsreigen gestartet. Unter dem Motto „In Buddendorf hammer zwar Krokodil, Fuchzeuch und Biewer, awwer unser Karneval ist und liewer“ begeisterten die Närrinnen und Narren in ihrer 45. Session in der Kupferhütte wieder mit einer dreistündigen Show aus Tanz, Musik, Gesang und Bütt.

Fahnenwache und Kanoniere nach dem Einmarsch mit der leicht zickigen Konfettikanone. Foto: Wilhelm Slodczyk

Nach dem Einzug von Elferrat, Garden, Prinzenpaar, Fahnenwache, Kanonieren sowie den „Blauen Funken“ ließen die Tanzgruppen die Beine fliegen. Als Gäste wurden Delegationen der Faschingsvereine aus den Nachbarorten begrüßt und mit Orden geehrt, darunter Roßlebens Prinzenpaar Stephan II. und Julia mit Roßleben-Wiehes Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) sowie eine Abordnung aus Schönewerda.

Nach Rasselbande und Jugendgarde gab Chronist Stefan Krumpholz einen heiteren Rückblick auf die Bottendorfer Ereignisse des abgelaufenen Jahres, ehe die „4 zauberhaften Schwestern“ mit ihrer Performance in Eigenregie bezauberten.

Rund 150 Aktive zählt der Bottendorfer Karnevalsverein. Die Älteste, Ludmilla Kammel, widmete ihre Bütt dem Älterwerden und sorgte mit dem obligatorischen Spagat auch diesmal wieder für Hochachtung. Prinzessin Julia I. meldete sich außer der Reihe zu Wort und schwärmte talentiert als Büttenrednerin von ihrem Traum, Bottendorfer Prinzessin zu sein. Die „Tanzteenies und Alter Adel“ brachten Countryflair den Saal, und angeheizt von der Sternengarde, über „Olsenbande“, Heiko Funke in der Bütt, Frauentanzgruppe und Bottendorfer Turner legte die Stimmung immer weiter zu, bis sie schließlich mit dem Auftritt des Männerballetts den Höhepunkt erreichte.

Die rund 130 Plätze im Saal waren wieder restlos gefüllt, wer leer ausging, verfolgte das Programm im Stehen. Das Publikum, zum Teil originell kostümiert, verfolgte begeistert die Show, honorierte die Auftritte mit reichlich Beifall und forderte immer wieder Zugaben ein.

Insgesamt acht Veranstaltungen stellt der BCC in seiner 45. Session auf die Beine: Der 1. Abendveranstaltung folgen an den kommenden drei Samstagen jeweils 19.30 Uhr die weiteren drei Abendveranstaltungen. Am kommenden Sonntag (14. Januar, 15 Uhr) ist Kinderfasching, zwei Wochen später, am 28. Januar, um 14 Uhr Seniorenfasching. Am 8. Februar folgt der Weiberfasching und am 20. Februar ist Straßenkarneval.