Flippers treffen auf Eiskönigin zum Fasching in Bebra

„In Bebra sagt es Groß und Klein: Es ist schön ein Narr zu sein“, steht auf einem großen und dem Anlass entsprechend hübsch anzusehenden Wandbild geschrieben. Es ziert den Saal der Gaststätte „Zum Brühl“ im Sondershäuser Ortsteil Bebra und kündet vom Motto der fünften Jahreszeit beim Bebraer Carnevalverein Blau-Weiß Beberanien.

Schon lange vor 20.11 Uhr, dem offiziellen Start der Faschingsveranstaltung, sind bis auf wenige Ausnahmen alle Plätze im Saal gefüllt. Das närrische Völkchen, fast alle Besucher sind in aufwendig gestalteten und lustigen Kostümen erschienen, wartet gespannt auf den Beginn des närrischen Treibens und das Lüften eines in jedem Jahr streng gehüteten Geheimnisses. Letzteres lässt Jahr für Jahr Spekulationen aufkommen und betrifft die Identität des Prinzenpaares.

Nach der Begrüßung, dem ersten Auftritt der Prinzengarde und zweier Tanzmariechen folgt die Auflösung. Prinzessin Susanne I. und Prinz Christian II. – das Ehepaar Susanne und Christian Kellner – übernehmen bis zum Aschermittwoch die Regentschaft und rufen für diese Zeit den Frohsinn und die Heiterkeit im Bebraer Land aus.

Zugaberufe schon nach dem ersten Tanzauftritt der Garde

Frohsinn, von Anfang an, herrscht auch bei der ersten Prunksitzung am Samstag.

Der Auftritt der Garde-Mädchen zählt bei jeder Faschingsveranstaltung zu den Höhepunkten. Foto: Christoph Vogel

Schon nach dem ersten Tanzauftritt der Garde-Mädchen wird lautstark eine Zugabe gefordert. Einige Programmpunkte kommen so gut an, dass sich das Publikum mit einer Zugabe nicht zufrieden gibt und die Akteure ein drittes Mal auf die Bühne müssen.

So etwa beim Auftritt des Männerballetts, dessen Protagonisten ihre eigene Geschichte der Eiskönigin tänzerisch aufs Parkett bringen. Gleiches gilt für ein Queen-Medley, von dem das jubelnde närrische Volk nicht genug bekommen kann.

Überhaupt legen die Bebraer Karnevalisten großen Wert auf anspruchsvolle Tänze in tollen Kostümen. Dazu zählen zum Beispiel der Auftritt der „Freunde der Sonne“, der italienisches Flair versprühte oder der „Zirkus der Kuriositäten“ mit zauberhaften Wesen. Aber auch die „Flippers“, die hauseigene Sangeskünstlerin Sarah und andere Tanzgruppen wissen zu gefallen.

Das Publikum war begeistert und wurde von den Karnevalisten bestens unterhalten. Foto: Christoph Vogel

Da es laut BSV-Präsidentin Antje Kerst sehr schwer sei, jemanden für den Auftritt in der Bütt zu finden, ist wie bereits in den vergangenen Jahren die „Rosie“, ein Karnevalist vom befreundeten Sondershäuser Faschingsverein SCC Grün-Weiß, dabei. Die etwas beleibte „Rosie“ berichtet von ihrem Job als Flugbegleiterin und wie sie dazu gekommen ist – und das nicht immer ganz jugendfrei. Beim Thema Schönheit von Flughäfen kommen bei ihr die in Deutschland nicht gut weg, weil zum Teil noch nicht fertiggestellt.

In Form eines Sketches wird die wahre Geschichte der sieben Zwerge aus dem Bebratal erzählt, in der das Schneeflittchen mit keinem von ihnen eine Liaison eingehen möchte. Zu viel Mundgeruch, die Tatsache, dass es kein Beberaner ist oder einer zu bekannt im Landkreis ist, führt die Holde als Begründung an – und wieder werden die Karnevalisten für ihre Darbietung umjubelt.

Nach einem unterhaltsamen und kurzweiligen Programm ziehen alle Karnevalisten zum Finale auf die Bühne. Hier wird das Bebra-Lied gesungen und das Prinzenpaar eröffnet die

Die Geschichte von den sieben Zwergen aus dem Bebratal kam sehr gut an. Foto: Christoph Vogel

Party mit einem Walzer.