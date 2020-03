In der Kulturscheune in Clingen soll es einen Flohmarkt geben.

Flohmarkt in Scheune von Clingen

Der erste Clingener Flohmarkt soll am Samstag, 25. April, in der Scheune des Agrarbetriebs Keitel, Kutzlebener Weg 1, stattfinden. Komm’ mit Sack und Pack, Kram und Krempel – oder steck’ etwas Kleingeld ein und erwirb unsere ausgesiebten Schätze, heißt es in der Ankündigung des Scheunenflohmarkts. Von 10 bis 18 Uhr kann gestöbert oder verkauft werden. Es gebe noch Platz für Flohmarktstände. Als Standgebühr wird um eine kleine Spende gebeten. Der Aufbau des Flohmarkts beginnt am 25. April ab 8 Uhr. red

Anmeldung per E-Mail an haupt2007@freenet.de oder unter Telefon: 0174/ 930 18 69.