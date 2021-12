Flüchtiger Wintergruß von der Sachsenburg

Sachsenburg. Allerdings ist die weiße Pracht schnell wieder verschwunden.

Am Donnerstagmorgen grüßte die Region um Artern und Heldrungen in weißem Winterkleid. Auch in der Hainleite bei Sachsenburg gab es kurzzeitig die sprichwörtliche weiße Pracht zu sehen. Vielerorts hatte sich die feine Schneedecke bei plus einem Grad Celsius bis zum Mittag wieder in Wasser verwandelt und war weg. Da bis Mitte kommender Woche erst einmal ausschließlich Plusgrade angesagt sind, wird dieses Winterintermezzo nur auf Bildern wie diesen und in der Erinnerung Bestand haben.