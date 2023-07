21/06/2023 - Schernberg. In der alten Schule in Schernberg betreibt der Landkreis eine Gemeinschaftsunterkunft. 115 Menschen können hier untergebracht werden. 125 sind es aktuell. Die Anwohner beschweren sich über den Lärm und Verhalten der Bewohner.

Flüchtlinge aus der Unterkunft in Schernberg verwiesen

Schernberg. 16 Mitglieder ukrainischer Großfamilien müssen nach zahlreichen Beschwerden über Verhalten und Ruhestörung gehen.

Der Landkreis hat am Freitag 16 Mitglieder aus zwei ukrainischen Großfamilien der Gemeinschaftsunterkunft in Schernberg verwiesen. Das erklärte der Sprecher des Landratsamtes, Heinz-Ulrich Thiele, auf TA-Nachfrage. Unterstützung erhielt das Ausländeramt am Freitagmittag von der Polizei. Zwei Dutzend Polizisten und sieben Einsatzwagen seien vor Ort gewesen, um die Maßnahme umzusetzen.

Anlass war erneut nächtliche Ruhestörung und der Verstoß gegen die Regeln in der Unterkunft. Nach Angaben des Landratsamtes hatten die Ukrainer seit Donnerstagnacht und bis in die Morgenstunden am Freitag lautstark gefeiert. Die betroffenen Familien haben trotz der wiederholten Hinweisen gegen die Hausregeln verstoßen, erklärte der Landratsamtssprecher.

Nach dem Vorfall habe die Behörde in Absprache mit Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) gehandelt. „Wir haben uns bewusst für diese Maßnahme entschieden als deutliches Zeichen für die Bevölkerung von Schernberg und die Bewohner der Unterkunft“, ließ die Landrätin mitteilen.

Den beiden Familien habe man andere Unterkünfte angeboten, das sei ausgeschlagen worden. Wohin die 16 Ukrainer gereist sind, wisse das Landratsamt nicht. Vermutet werde aber, dass sie sich außerhalb des Landkreises aufhalten.

Seit Monaten gibt es Beschwerden der Anwohner

Sollten sie innerhalb eines Monats keine neue Adresse im Kyffhäuserkreis angeben, werde auch die Auszahlung des Bürgergeldes eingestellt, heißt es weiter.

In den vergangenen Monate hatte es zahlreiche Beschwerden der Anwohner gegeben. Laute Musik, Feiern, Fußballspiele bis tief in die Nacht hatte die Anwohner aufgebracht. Auch über Diebstähle wurde geklagt. Die Polizei sah hingegen keinen Kriminalitätsschwerpunkt.

Die ehemalige Schule war zeitweise über die Kapazitätsgrenze von 115 Personen belegt gewesen. Im Juni waren 125 Flüchtlinge untergebracht: 92 aus der Ukraine – vornehmlich Roma in Großfamilien –, zudem Asylbewerber aus Afghanistan, Syrien. Nun seien noch etwa 100 Menschen hier.

Gespräche zwischen Polizei, der Ortsteilbürgermeisterin Heidrun Schimke, dem Sondershäuser Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos), der Ausländerbehörde und zuletzt Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) sollten die aufgeheizte Stimmung beruhigen.