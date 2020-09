Flugsportler in Udersleben wieder in der Luft

Am Flugplatz Udersleben war dieses Jahr vieles anders, aber manches auch wie immer, berichtet der Pressesprecher des Aeroclubs „Hans Grade“, Ronald Schmidt. So sei schon das traditionelle Anfliegen zu Ostern durch den Lockdown verhindert worden. „Da standen die Vereinsmitglieder des Aeroclubs nun vor den im Winter bestens gewarteten Flugzeugen auf dem hervorragend hergerichteten Flugplatz und konnten nichts weiter mit sich anfangen, außer Abstand zu halten“, erzählt Schmidt.

Vieles konnte man nicht verstehen: Während die Vereinsfliegerei verboten war, blieb die Privatfliegerei auch mit Segelflugzeugen erlaubt. Um nicht ganz untätig zu sein, habe man die Hallentore gestrichen, die Maulwurfshügel am Flugplatz eingeebnet. Am 15. März durfte man sich dann wieder in die Flugzeuge setzen, allerdings nur allein. Dennoch mussten sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden und die Kantine schließen. Auch das Fallschirmjägertreffen und die Tage der offenen Tür fielen der Pandemie zum Opfer.

Trotzdem wurden viele schöne Flüge am Flugplatz durchgeführt. Der Motorsegler segelte stundenlang durch den Harz. Für Einführungsflüge wurde er ja nicht gebraucht. Der Sommer kam und mit ihm weitere Lockerungen. Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen durfte man Berliner Flugsportler begrüßen und auch die holländischen Flugsportfreunde. „Sie sind jedes Jahr begeistert von den hier herrschenden und für Segelflieger optimalen thermischen Bedingungen. Aufwinde mit mehr als drei Metern Steigen pro Sekunde – so etwas gibt es an der Nordsee nicht. Und Flughöhen über 2000 Meter bleiben dort Utopie“, so Schmidt.

Auch aus dem Ruhrgebiet kamen Flugsportler. Betreut wurden sie von mehreren Frankenhäusern, vor allem aber von Horst Dreischärf. Seit Kurzem sind auch wieder Einführungsflüge am Flugplatz möglich, und Besucher sind willkommen. Im Oktober soll es auch wieder ein Drachenfest geben, allerdings ein abgespecktes.