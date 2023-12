Flusspegel im Kyffhäuserkreis wieder deutlich rückläufig

Wassermassen führte neben der Unstrut im Ostteil des Kyffhäuserkreises auch die Wipper in Sondershausen und versetzte Einsatzkräfte wie Freiwillige Feuerwehren und Technisches Hilfswerk in Alarmbereitschaft.

Kyffhäuserkreis Nach den teils stark erhöhten Pegelständen einiger Flüsse hat sich die Lage am Montag spürbar entspannt. Landrätin dankt Einsatzkräften.

Nach den teilweise stark erhöhten Pegelständen einiger Flüsse in der Kyffhäuserregion am Sonntag hat sich die Lage am Montag spürbar entspannt. Am frühen Nachmittag lag der Unstrutpegel an der Messstelle Oldisleben mit 4,13 Metern wieder auf dem Stand von vor gut zwei Tagen und hatte damit von drei Meldestufen wieder die niedrigste Meldestufe 1 erreicht. „Von der Landrätin ein ganz großes Dankeschön an alle Einsatzkräfte, die die ständige Kontrolle der Deiche und Durchlässe übernommen haben. Wir wissen, das ist nicht selbstverständlich, gerade am Weihnachtsfest, wenn die Familien zusammenkommen“, erklärte der Leiter der Kreisverwaltung, Heinz-Ulrich Thiele, nach der täglichen Sitzung des Stabs „Außergewöhnliche Ereignisse“ des Landratsamtes am Montagmittag.

Blick von der Wipperbrücke auf die angeschwollene Wipper in der Puschkin-Promenade in Sondershausen. Foto: Andrea Hellmann

Im 3-Stunden-Rhythmus waren seit Sonntag von der Alarmstufe 3 betroffenen Flüsse im Kreis durch die Feuerwehren überwacht und die Ergebnisse jedes Kontrollgangs an die Rettungsleitstelle in Nordhausen gemeldet worden. Von dort erging dann Mitteilung an die Kreisverwaltung, die ihrerseits zwei Mal täglich dem Landesverwaltungsamt in Weimar Bericht erstattete.

Aktuell setze eine leichte Entspannung ein. Weiter angespannt sei die Situation derzeit allerdings noch in Schönewerda, wo einige Wohngrundstücke überspült wurden. „In Schönewerda stand die Unstrut zeitweilig fünf Zentimeter unter der Deichkrone“, berichtet Thiele. In Artern, Ritteburg sowie an der Helme in Heygendorf habe das Wasser ebenfalls bereits durch den Deich gedrückt und sei in Gehöfte gelaufen. Und auch an der Wipper in Berka bei Sondershausen habe es geringe Überläufe in ein paar Gartengrundstücke gegeben. Glücklicherweise habe es aber keinen großflächigen Deichbruch gegeben. „Nach jetzigem Stand sind wir noch mit einem blauen Auge davongekommen“, so Thiele.

Aktuell laufen die Kontrollen an den Flüssen weiter. Wie lange, das werde nun vor Ort von den jeweiligen Bürgermeistern entschieden, die im Rahmen der gemeindlichen Gefahrenabwehr ab Alarmstufe 2 für ihre Bereiche zuständig sind.

So ganz entwarnen wollte der Leiter der Kreisverwaltung am Montag allerdings noch nicht. „Die Deiche sind sehr durchnässt, insofern kann selbst bei mittleren Niederschlägen, wie sie noch einmal angekündigt sind, immer noch was passieren“. Aus diesem Grund werde der Stab des Landratsamtes auch am zweiten Feiertag zu Beratungen zusammenkommen.