Förderung für den Jugendsport

Kyffhäuserkreis. Landrätin und Präsident des Kreissportbunds unterzeichnen die neue Vereinbarung.

Die neue Vereinbarung zur Förderung des Kinder- und Jugendsports sowie der Jugendverbandsarbeit unterzeichneten am vergangenen Donnerstag Kyffhäuser-Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) und der Präsident des Kyffhäuser-Kreissportbundes (KKSB), Andreas Räuber. Die Kooperation zwischen Landkreis und Kreissportbund habe eine lange Tradition.

Notwendig war eine neue Vereinbarung, weil die Kreissportjugend – sie arbeitet unter dem Dach des KKSB – neue Aufgaben bekommt. So zum Beispiel die Organisation von Kinder- und Jugendfreizeiten. Als weiteren Grund für die Überarbeitung der Vereinbarung führte Andreas Räuber an, dass die Sportjugend-Koordinatorin künftig eine tarifgerechte Bezahlung erhalten soll.

Festgelegt in der Vereinbarung sei zudem, dass der KSB künftig 40.000 Euro jährlich vom Landkreis erhält. Bislang waren das 30.000 Euro.

Ziel der Vereinbarung sei die nachhaltige Entwicklung des Kinder- und Jugendsports im Kyffhäuserkreis. Auch sollen bestmögliche Rahmenbedingungen für junge Sportlerinnen und Sportlehrer und deren ehrenamtliche Betreuer geschaffen werden. Dazu zähle aber auch die intensivere Kooperation mit den Sportvereinen, deren Jugendgruppen und anderen Netzwerkpartnern sowie offene, gesundheitsfördernde Angebote im Sinne der Mitgliederwerbung.

„Ich freue mich, dass wir mit dieser Vereinbarung eine solide Grundlage für die weitere Zusammenarbeit mit dem Kyffhäuser-Kreissportbund und der Kreissportjugend geschaffen haben“, sagte die Landrätin. So sei der organisierte Sport eine wichtige Säule im Landkreis, der das Miteinander unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen fördert. „Deshalb war es mir wichtig, dass wir dies als Landkreis und Kreisverwaltung auch weiterhin wirksam unterstützen.“ betonte sie.

Der KSB-Präsident ist gerade in Anbetracht der momentanen Situation froh über diese Unterstützung. Für ihn sind „positive Signale ungeheuer wichtig“. Und die Fortschreibung der Jugendvereinbarung ist sei ein solches Signal. Er bedankte sich bei der Landrätin und der Kreisverwaltung für ihre umsichtigen Entscheidungen unter Pandemiebedingungen. So habe man im vergangenen und diesem Jahr während der Ferien die in dieser Zeit eigentlich geschlossenen Turnhallen für den Vereinssport geöffnet – wenn es die Corona-Bestimmungen zuließen. „Das war eine hilfreiche Unterstützung für alle Hallensportarten“, betonte Räuber.