Förster Hubert erklärt fast 3000 Menschen den Wald

Gut hundert Mal hat Ralf Hubert in diesem Jahr schon den Wald erklärt. Etwa 3000 Menschen hörten dem Förster aus Sondershausen bei unterschiedlichen Veranstaltungen zu. Vor allem Kinder versucht der auf Waldpädagogik spezialisierte Leiter des Reviers am Possen anschaulich zu machen, wie die heimische Umwelt funktioniert. Am liebsten geht er dafür mit seinen Zuhörern hinaus in die Natur. Etwa 40 mal ist er seit dem Frühjahr mit Begleitern jeden Alters durch die Hainleite-Region gewandert.

Erstmals in den mehr als 35 Jahren, in denen er als Förster arbeitet, konnte sich Hubert 2019 in erster Linie darauf konzentrieren, möglichst vielen Menschen die Zusammenhänge der Natur der heimischen Wälder direkt vor Augen zu führen. Damit er Zeit dafür hat, muss er sich seit Jahresbeginn nur noch um ein winziges, dafür aber für Umweltbildung besonders ergiebiges Revier kümmern. 1000 Hektar des Waldes den er am Possen betreut, entwickeln sich seit einem Jahr ohne forstwirtschaftliche Eingriffe zur Wildnis. Auf den übrigen 500 Hektar seines Reviers hat Hubert nahezu freie Hand, den Wald so zu gestalten, dass er Menschen gute Voraussetzungen bietet, sich im Grünen zu erholen.

Gleichzeitig bereitet der Förster in diesem Erholungswald seit Monaten Angebote vor, die den Besuchern auf unterhaltsame und trotzdem lehrreiche Weise den Wald vor Augen zu führen. Dabei sollen auch die ökologischen Beziehungen zwischen Pflanzen- und Tierwelt sowie die geologische Geschichte der Region und Einflüsse des Menschen auf die Kulturlandschaft leicht verständlich geschildert werden. Hubert will Waldpanoramen anlegen. Schon jetzt arbeitet er an einer großen Baumscheibe, auf dessen Jahresringfolge er die parallel zum Baumwachstum verlaufenden geschichtlichen Ereignisse nachzeichnen will.

Das Konzept für einen Lehr- und Erlebnispfad und mehrere Themenwege rund um den Freizeitpark Possen hat Hubert in diesem Jahr bereits vorgelegt. Er entwickelte auch Ideen für ein Eingangsportal zum Erholungswald. Dort soll auch eine Holzfigur vom Schwarzspecht ihren Platz finden. Der geschützte Vogel soll unter dem Namen Hainer zum Maskottchen für den Hainleitewald werden. Hier sei der größte Vertreter der einheimischen Spechtarten noch vergleichsweise häufig anzutreffen, erklärt Hubert. Künftig soll es Hainer auch als Plüschtier geben und sein Bild Broschüren und Mitbringsel aus Wildnis und Erholungswald am Possen zieren.

Einen Hainer wird Föster Hubert natürlich künftig auch selbst immer mit dabei haben, wenn er außerhalb seines Revieres zu Vorträgen, Festen oder Veranstaltungen in Schulen und Kindergärten überall in der Region unterwegs ist. Noch ohne Maskottchen fuhr er bereits in den zurückliegenden zwölf Monaten allein mit Waldmobil zu mehr als 40 Anlässen in die Region rund um die Hainleite. Das Waldmobil ist ein Autoanhänger voller Tier- und Pflanzenpräparate sowie einer Menge andere Materialien, mit denen sich das System Wald auch dann sehr eindrucksvoll vermitteln lässt, wenn sich die Betrachter selbst nicht mitten im Grünen befinden.

Häufig hat Hubert das Mobil in diesem Jahr auch auf dem Gelände vom Freizeitpark Possen abgestellt. Dort bot er für die Kinder, die hier Ferienfreizeiten oder Klassenfahrten erlebten, häufig, in Huberts Jahresbilanz waren es schon bis Ende Oktober 63, Veranstaltungen in Sachen Umweltbildung an.

Zu den Aufgaben Huberts als Hüter von Wildnis und Erholungswald am Possen gehört es auch, die Region touristisch noch interessanter zu gestalten. In diesem Jahr hat er dafür nicht nur Konzepte geschrieben. Er ließ die alte Jagdhütte am Eichhorn renovieren und den Grillplatz davor erneuern. Weil ganz in der Nähe der Unstrut-Werra-Radweg verläuft, will Hubert hier neben Wanderern auch Radfahrern eine Möglichkeit zum Rasten am Rand der Possenwildnis bieten. Während des Winters soll noch eine Wegschneise direkt zum Radweg angelegt werden und spätesten im Frühjahr auch ein Wegweiser Radfahrer zum neu hergerichteten alten Jagdhaus zeigen.