Fokus auf die eigene Gesundheit

Holzthaleben Von einer Metropole zurück ins Heimatdorf: Antje Freysoldt kehrt Frankfurt den Rücken und gründet in Holzthaleben eine eigene Firma, die sich dem Thema Gesundheit verschrieben hat. Damit gewinnt sie den Gründungsideenwettbewerb.

Die Jury hat sie schon mal überzeugt: Mit ihrer Geschäftsidee von einem besonderen Gesundheitszentrum gewann Antje Freysoldt aus Holzthaleben den diesjährigen Gründungsideenwettbewerb Nordthüringen. Nun will sie ihre Idee in die Tat umsetzen und mit ihrer eigenen Firma durchstarten.

Ihr bisheriges Leben hat Antje Freysoldt einmal auf den Kopf gestellt. Von Frankfurt ist sie zurück zu ihren Wurzeln gekommen, hat das stressige Leben einer Führungskraft in der Großstadt nach 23 Jahren gegen ein Leben im idyllisch-beschaulichen Dörfchen getauscht. Wohl noch gerade rechtzeitig fiel der Entschluss zur Veränderung. Als Führungskraft bei einer Unternehmensberatung arbeitet sie bis zu 17 Stunden am Tag, ihr Körper sendet Alarmsignale, die sie aber überhört.

Viele leiden unter Nachwirkungen von Corona, Stress und Burnout

Weil medizinisch nichts festgestellt werden kann, sucht sie nach alternativen Methoden, um gesund zu werden. Über Yoga findet sie Zugang zu diversen Therapien, bildet sich weiter und stellt fest, dass auch andere mit psychosomatischen Erkrankungen, Burnout, Depressionen und den Nachwirkungen von Corona zu kämpfen haben. Fest entschlossen hängt sie ihren Job an den Nagel und entwickelt die Idee von einem ganzheitlichen Gesundheitszentrum.

Mit ihrem Konzept bewirbt sie sich beim Nordthüringer Gründungsideenwettbewerb und gewinnt ihn auch. Die Firma, mit der sie am 1. Januar an den Start geht, bekommt den Namen „Aya - Neuro-Somatic-Health-Center“ und soll verschiedene Methoden wie neuro-somatisches Coaching, Yoga, Meditation und mehr vereinen. Erste Yoga-Stunden hat Antje Freysoldt bereits in Holzthaleben gegeben.

Doch nicht nur vor Ort will sie präsent sein. Über Online-Seminare kann sie Interessierte weltweit betreuen. „Ich möchte Menschen dabei helfen, ein erfüllteres und gesünderes Leben zu führen. Die Verbindung von Körper und Geist ist entscheidend für das Wohlbefinden und ich möchte dabei helfen, die grundlegenden Ursachen von Stress und mentalen Herausforderungen zu bewältigen“, sagt Antje Freysoldt.

Noch stehen ihr dafür Räumlichkeiten im Elternhaus zur Verfügung. Später will sie auf einem großen Grundstück im Ort ein Zirkuszelt aufstellen, das sie für ihre Arbeit nutzen möchte. Naturheilkunde, Osteopathie, Kinesiologie, Quantenphilosophie, Epigenetik, Yoga, Ayurveda und Energieheilung sind dabei nur einige Dinge, in denen sie sich weitergebildet hat. „Ich sehe mich als wertvolle Ergänzung zu Ärzten und Therapeuten, bin aber selbst keine Medizinerin“, betont sie. Aber die Nachfrage habe gezeigt, dass ihr Angebot gebraucht werde. Zumal der Zugang zu qualifizierter psychologischer Betreuung und Therapie immer schwieriger und die Wartezeiten auf einen Termin immer länger würden.