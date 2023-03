Fortschritt der Bauarbeiten an Grundschule Keula

Keula. Der Gemeinderat fasste jetzt weitere Beschlüsse zur Vergabe von Bauleistungen.

Der Gemeinderat Helbedündorf beschloss zur letzten Sitzung weitere Vergabeleistungen für die Projekte Innensanierung Turnhalle Keula und den CO²-neutralen Mehrzweckcampus Keula, die von Bund beziehungsweise Bund und Land gefördert werden. So wurden unter anderem die Herstellung von Innentüren für den Sozialtrakt der Turnhalle an die Tischlerei Ludwig in Ebeleben und die Dachdeckerarbeiten an die Firma Strickrodt und Söhne aus Rockstedt vergeben.