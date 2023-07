Forum zu Mobilität in Ebeleben

Ebeleben. Ein Diskussionsformat zur Zukunft der Mobilität im ländlichen Raum organisiert das Infrastrukturministerium für die Region Ebeleben/Helbedündorf.

Eine zweite Veranstaltung zur „Mobilität im ländlichen Raum“ wird es am Mittwoch, 12. Juli, geben. Ziel der vom Infrastrukturministerium und dem Kreis organisierten Veranstaltung ist es, in einen Austausch darüber zu treten, wie öffentliche Mobilität und die Verkehrswende vor Ort gestaltet werden können. Um im ländlichen Räumen Mobilität zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten, ist es notwendig Fach- und Alltagsexpertise zusammenzubringen und über konkrete Lösungen vor Ort zu diskutieren. Mit den Ergebnissen des Projektes sollen Leitlinien für die Gestaltung der Verkehrswende entwickelt werden. Die Veranstaltung für die Region Ebeleben/Helbedündorf beginnt am 12. Juni um 11 Uhr in der Kantine der Gemia Ebeleben. Anmeldung: MLR@tmil.thueringen.de.