Fotos aus Kreis in neuem Kalender

Zwei Foto-Motive aus dem Kyffhäuserkreis haben den Sprung in den Kalender des Thüringer Umweltministeriums 2021 geschafft. Aus über 100 Einsendungen zum Foto-Wettbewerb „Unsere Natur im Fokus“ wurden die schönsten für Monatsbilder und der Titel ausgewählt. Ina Thieme zeigte die Region um Donndorf im Nebel, Marcel Henschel den Baumkronenpfad am Possen in Sondershausen. „Mit den Einsendungen haben uns die Thüringerinnen und Thüringer gezeigt wie vielfältig und einzigartig Thüringens Natur ist“, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Die Fotos zeigen eindrucksvolle Momentaufnahmen oder stimmungsvolle Bilder von Gewässern, Wäldern und Landschaften in verschiedenen Jahreszeiten. Alle Motive unter umwelt.thueringen.de/gewinner-motive-natur-im-fokus.