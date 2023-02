Frankenhäuser Feuerwehrleute eilen zu Rauchsäule

Bad Frankenhausen. Noch während die Brandschützer ihre Jahresbilanz zogen, ertönte der Alarm. Unweit entfernt vom Domizil wurde ein Kleinbrand gemeldet.

Egal wann und zu welcher Tageszeit: Auf die Frankenhäuser Feuerwehrleute ist Verlass. Das bewiesen die Einsatzkräfte am späten Samstagnachmittag, als sie von der Leitstelle während ihrer Jahreshauptversammlung über einen Kleinbrand informiert worden sind. Die Lage war zunächst noch unklar.

Die ursprüngliche Meldung der Leitstelle schickte die Einsatzkräfte zunächst in die Steinbrückstraße. Schnell stellte sich heraus, dass der Rauch abseits der Wohnbebauung gen Himmel stieg. Foto: Susann Salzmann

Besorgte Anwohner bemerkten zuvor eine Rauchsäule und riefen die Feuerwehr. In Nullkommanichts rückten Einsatzleitwagen, Drehleiter und Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug als Allererstes aus. Sie fuhren zum vermerkten potenziellen Einsatzort in der Steinbrückstraße – ein Wohngebiet der Stadt. „Wir mussten mit einem Brand im Wohngebiet rechnen“, erzählte Wehrleiter Jens Fischer und begründete das Fahrzeugaufgebot. Doch in der Steinbrückstraße selbst gab es keinen Brand. Die Rauchsäule stammte von einem Privatgrundstück hinter dem Flutgraben. Auf dem Grundstück, von dem die Rauchsäule aufstieg, wurde Holz verbrannt, sagte Fischer später. Eine Gefahr bestand nicht.

Der Einsatz zeigte, was Fischer Minuten vorher in der Jahressitzung der Einsatzkräfte noch einmal betonte: Die Freiwilligen sorgten in Bad Frankenhausen und den Ortsteilen 24 Stunden, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr für Sicherheit und schnelle Hilfe im Notfall. Allerdings werde es zunehmend schwieriger, bei nur noch 65 aktiven Einsatzkräften die Tageseinsatzbereitschaft abzudecken, sagte er. Allein im letzten Jahr musste die Wehr 14 Austritte verbuchen. Die in diesem Zeitraum hinzugewonnenen Brandschützer konnten die Lücke nur um etwa die Hälfte „auffüllen“. Besonders positiv daran: Auch im vergangenen Jahr, in dem die Einsatzkräfte knapp 3900 Einsatz- und Übungsstunden leisteten, war Frankenhausens Wehr jederzeit einsatzbereit, wenn sie es sein musste.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.