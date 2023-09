Frankenhäuser Frauenchor: Im Haus am Kurpark hat der Herbst schon begonnen

Bad Frankenhausen. Jeden Montag trifft sich der Frankenhäuser Frauenchor unter Leitung von Ludmila Sergienko zur gemeinsamen Probe. Viele hätten das vor einem Jahr nicht für möglich gehalten.

Montags ab 17 Uhr gehört das „Haus am Kurpark“ in Bad Frankenhausen dem Chorgesang. Der Frankenhäuser Frauenchor um Chorleiterin Ludmila Sergienko trifft sich hier einmal die Woche zum gemeinsamen Singen und Proben für die nächsten Auftritte. Aktuell herrscht bereits Herbst im Repertoire, wie nicht überhören konnte, wer am Montagabend an den angekippten Fenstern im Parterre der Poststraße 10 vorbeikam.

„Wir studieren gerade ein neues Lied ein. Am 20. September haben wir einen Auftritt in der Reha-Klinik, da muss das Programm sitzen“, lächelt Annelie Ihling in der Pause. 27 Frauen zwischen 86 und 28 Jahren singen mit. Sie kommen vor allem aus Bad Frankenhausen, aber auch aus Ringleben, Rottleben und sogar Oberbösa.

Noch vor einem Jahr wurde sogar an Auflösung gedacht

Es waren schon mal weit über dreißig Sängerinnen, aber auch schon deutlich weniger. Dass es für den Frauenchor wieder so gut läuft, hätte die Vereinsvorsitzende wohl selbst kaum für möglich gehalten, wenn sie an die Zeit vor einem Jahr denkt, als Ludmila Sergienko nach dem Rückzug der verdienten Chorleiterin Margarete Wisotzky nach mehr als vierzig Jahren die Leitung übernahm.

„Da stand unser Chor vor der Zerreißprobe“, erzählt sie von Diskussionen und Austritten bis hin zum Gedanken, das Ensemble komplett aufzulösen. Das fand dann aber doch keine Mehrheit. Im Laufe des Jahres erholte sich der Chor von dem Mitgliederschwund. Neue sangesfreudige Frauen fanden sich und hatten Freude am gemeinsamen Gesang und den Auftritten. „Viele fanden unsere Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt so schön. Und vieles haben wir auch über persönliche Ansprachen bewirkt, wo wir wussten, dass sie gerne singen“, erzählt Annelie Ihling.

Bald wird schon wieder für Weihnachten geprobt

Mit Ludmila Sergienko hat der Frauenchor eine erfahrene Chorleiterin zur Seite, die darüber hinaus auch die Chorgemeinschaft Berka/Jecha und den Männergesangverein Holzsußra betreut. Sie gibt sich nicht bloß mit richtig getroffenen Tönen zufrieden, sondern holt alles aus den Stimmen heraus.

Als nächstes kann man den Frankenhäuser Chor an diesem Wochenende beim Umzug zum Bauernmarkt erleben. Darüber hinaus erfreuen die Sängerinnen auch in Seniorenheimen und zu besonderen Jubiläen mit ihren Liedern. Und nicht mehr lange, dann wird schon wieder für Weihnachten geprobt.

In dieser Tagen ist Woche der offenen Chöre, wo im Rahmen einer Schnupperprobe neue Mitglieder willkommen geheißen werden. Wer den Frankenhäuser Frauenchor verstärken will, kann sich montags zu den genannten Zeiten im Haus am Kurpark einfinden.