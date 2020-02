Französin auf Firmentour

Einblicke in Nordthüringer Unternehmen erhielt in den vergangenen Tagen Aleksandra Odintcova aus Südfrankreich. Die Lehrerin des technischen Berufscolleges aus Avignon sei Gast des Europa-Services Nordthüringen (ESN) gewesen, teilte das Landratsamt Kyffhäuserkreis mit.

Auf der zweitägigen Unternehmenstour in Nordhausen und Sondershausen standen Besuche der Maximator GmbH, der Apparatebau Nordhausen GmbH, des BBZ Berufsbildungszentrums Nordhausen, des Labors für regenerative Energietechnik der Hochschule Nordhausen und sowie des Sondershäuser Unternehmen Sonlux Lightning GmbH auf dem Programm.

Die französische Besucherin informierte sich eingehend über die Möglichkeiten der Berufsausbildung in den Unternehmen und über die Optionen, französische Lernende in den Bereichen Maschinenbau, Automatisierung und Elektrotechnik für mehrwöchige Praxisaufenthalte nach Nordthüringen zu entsenden. Die Planungen hierzu würden vom Europaservice begleitet. So werde man gemeinsam in den nächsten Monaten die Planungen für die Praxisaufenthalte in Nordthüringen konkretisieren und vielleicht schon im Sommer 2020 den ersten französischen Praktikanten hier begrüßen, teilte der Europaservice mit. Unterstützt werde man dabei vom Regionalmanagement Nordthüringen.