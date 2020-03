Sondershausen. Leichte Verletzungen trug eine Autofahrerin am Dienstag in Sondershausen bei einem Unfall davon.

Frau bei Autounfall leicht verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag wurde in der Nordhäuser Straße eine Autofahrerin verletzt. Nach Polizeiangaben war ein Daimler-Fahrer sowie die Fahrerin des Nissan hintereinander in der Nordhäuser Straße in Richtung Schachtstraße unterwegs. Auf Höhe der Bruno-Schönlank-Straße wollte der Daimler-Fahrer verkehrswidrig links abbiegen, was die Fahrerin hinter ihm zu spät bemerkte und ungebremst auf das vorausfahrenden Auto auffuhr. Dabei wurde sie leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Sondershausen war mit zwei Einsatzfahrzeugen und sieben Kameraden vor Ort. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt laut Polizei etwa 9000 Euro.