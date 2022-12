Frauenchor singt im Sondershäuser Ortsteil Berka

Foto: Henning Most

Sondershausen-Berka. Am Samstag heißt der Frauenchor Berka zum Weihnachtskonzert in der Kirche willkommen.

Am Samstag, 17. Dezember, wird es nach zweijähriger Pause wieder ein besonderes Weihnachtskonzert in der Sankt-Viti-Kirche im Sondershäuser Ortsteil Berka geben. Der Frauenchor Berka lädt zu dieser traditionellen Veranstaltung am vierten Advent ein und hat sich laut seiner ersten Vorsitzenden, Mandy Faßheber, wieder einige musikalische Überraschungen ausgedacht. Seit Oktober bereiten sich die Mitglieder des Frauenchors auf das Weihnachtskonzert vor, heißt es.

Neben altbekannten Weihnachtsliedern erklingen laut Mitteilung des Chores auch neu einstudierte Melodien, die die Zuhörer auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen sollen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist laut Mandy Faßheber frei.