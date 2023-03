Am Freitag soll die Frankenhäuser Innenstadt beim Frauentags-Shopping belebt werden.

Frauentags-Shopping in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Citymanagement und Gewerbetreibende sorgen für viele Highlights in der Innenstadt.

Zum Frauentags-Shopping wird am Freitag, dem 10. März, ab 16 Uhr in die Frankenhäuser Innenstadt eingeladen, informierte Angelina Schönstedt. Initiiert vom Citymanagement der Stadt sowie den Gewerbetreibenden und Dienstleistern der Innenstadt gebe es bis in die Abendstunden viele Highlights speziell für die Frauen. Dazu zählen auch die Gastronomen, die unter anderem Burger und Bubblewaffeln anbieten wollen.