Freibad in Großfurra öffnet 2024 früher

Großfurra Der Badesportverein plant im kommenden Jahr Reparaturen, Schwimmkurse, traditionelle Veranstaltungen und auch einige Festivitäten.

„Wir haben im kommenden Jahr einiges vor“, sagt Detlef Wiegel, Chef des Badesportvereins Großfurra. Zunächst müsse man sich um eine ungeplante Reparatur kümmern, da ein Stück vom Beckenrand auf einer Länge von etwa zwei Metern abgebrochen sei. „Das muss fachmännisch repariert werden“, betonte Wiegel. In welcher Höhe sich die Kosten für die Reparatur belaufen, könne er derzeit aber noch nicht beziffern.

Geplant sei zudem der Bau eines kleinen Häuschens, das als Unterstellmöglichkeit für den automatischen Beckenreiniger sowie andere Untensilien für die Badreinigung dienen solle. Auch um neue überdachte Handtuchhalter am Beckenrand, die von den Badegästen zur Ablage genutzt werden können, wolle man sich vor dem Saisonstart kümmern. Darüber hinaus stehe wie jedes Jahr die Unterhaltung des Grundstücks im Allgemeinen auf dem Programm.

Interessierte für eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer gesucht

Da die Sommerferien in Thüringen dieses Jahr relativ zeitig beginnen, wolle der Badesportverein statt wie gewohnt Anfang Juli bereits Mitte Juni das Freibad öffnen. Das müsse auch personell abgesichert werden, betont Wiegel. In diesem Zusammenhang verweist er darauf, dass noch Interessierte ab einem Alter von 16 Jahren für die Ausbildung zum Rettungsschwimmer gesucht werden. Diese solle im Frühjahr im Großfurraer Bad stattfinden.

Fest stehe bereits, dass auch in 2024 ein Seepferdchenkurs für Kinder angeboten werden soll. Erfahrungsgemäß habe der immer großen Zuspruch, sei der Bedarf nach wie vor gegeben. Gleiches gilt für das wöchentliche Seniorenschwimmen unter Leitung der Dorfkümmerin Angelika Hendrich. Der „Start in die Ferien“ mit Grundschulkindern aus Sondershausen ist ebenfalls fester Bestandteil im Jahreskalender des Freibads. Letztgenannte Veranstaltung werde auch 2024 von der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Sondershausen unterstützt. Das traditionelle 24-Stunden-Schwimmen solle ebenfalls zur Austragung kommen. „Der Kantinenbetrieb für das kommende Jahr ist auch gesichert“, informierte Wiegel weiter.

Ein weiterer Höhepunkt im kommenden Jahr verspricht die 1250-Jahrfeier in Großfurra zu werden. Hier sei der Badesportverein, wie alle Vereine des Sondershäuser Ortsteils, mit involviert. So gehöre Detlef Wiegel dem eigens dafür gegründeten Organisationsteam an. Die Jubiläumsfeier ist für September geplant und soll im Freibad stattfinden, gibt Wiegel einen Ausblick. „Wir sind schon fleißig am planen“, informiert er. Etwas konkretes könne er zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen.

Bereits im ersten Quartal des neuen Jahres stünden beim Badesportverein im Rahmen der Jahreshauptversammlung Vorstands- und Beiratswahlen an. Detlef Wiegel hat schon seine Bereitschaft signalisiert, weiterhin den Vorsitz im Verein zu übernehmen. Ansonsten hoffe er, dass die kommende Badesaison besser verlaufe, als das in der vergangenen der Fall war. „Der Sommer war uns nicht hold“, so sein Fazit. Denn im Juni, als es warm war, hatte das Freibad noch nicht geöffnet. Später sei das Wetter eher durchwachsen gewesen.