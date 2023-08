Freibäder im Kyffhäuserkreis gehen bei diesem Wetter baden

Kyffhäuserkreis. Mit verkürzten Öffnungszeiten wird auf kühle Temperaturen und Regen reagiert. Einige Bäder im Kyffhäuserkreis sind sogar geschlossen.

Der Sommer legt gerade eine Pause ein. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Auch Starkregen, Blitz und Donner, kombiniert mit kühlen Temperaturen, beendeten in den zurückliegenden Wochen schon manche Hochsommerperiode und ließen in den Freibädern die Wasserratten fernbleiben.

„Am Dienstag war der Solewasser-Vitalpark zu. Ansonsten haben wir diese Woche geöffnet, allerdings mit verkürzten Öffnungszeiten. Statt um 19 schließen wir bereits um 16 Uhr“, sagt die Geschäftsführerin der Kur- und Tourismus GmbH in Bad Frankenhausen, Katja Rudolph, am Mittwoch auf Nachfrage. Die geänderten Öffnungszeiten würden mit Blick auf die Wetterprognosen bereits jeweils am Ende der Vorwoche beschlossen und umgehend öffentlich bekannt gegeben, damit die Besucher sich darauf einstellen können. „Bei starkem Regen und Sturmwarnungen bleibt der Solewasserpark komplett geschlossen. In diesem Fall räumen wir unseren Dauerkartenbesitzern aber die Möglichkeit ein, stattdessen die Therme zu nutzen“, so die Kurchefin. Auf Wetterbesserungen werde natürlich kurzfristig reagiert und zu normalen Öffnungszeiten zurückgekehrt.

Dauerschwimmer kommen auch bei kühleren Temperaturen

So hält es auch das Sondershäuser Bergbad, wie Thomas Rießland, der Verantwortliche für die Bäderbetriebe in der Stadtverwaltung, am Mittwoch erklärt. Derzeit sei das Bad nur zwischen 9 und 11 sowie 17 und 19 geöffnet, um wenigstens den 20 bis 30 Dauerschwimmern die Gelegenheit zu geben, ihrer Gewohnheit, die sie auch bei kühlen Temperaturen pflegen, nachzukommen. „Jeden Morgen entscheiden wir dann neu, ob wir länger öffnen oder nicht“, so Rießland. Im zweiten Sondershäuser Freibad in Großfurra bleiben die Türen in der laufenden Woche ganz geschlossen. Das sei mit dem örtlichen Badesportverein abgestimmt, so Rießland. „Für die Freiwilligen, die hier den Badebetrieb absichern, ist es besser, wenn sie langfristiger ihre Dienste planen können, statt jeden Tag eine Entscheidung abwarten zu müssen“, erklärt er. Badegäste kämen ohnehin kaum.

Kühle Lufttemperaturen mit Regenschauern sind auch in Wiehe keine gute Kombination, um die Wasserratten zu einem Sprung ins Wasser des Familienbades Hohe Schrecke zu bewegen. Gut zwei Wochen ist das Bad witterungsbedingt schon geschlossen, sagte Dirk Köhler, der Vorsitzende des Familienbadvereins. „Bei dem Wetter kommt keiner. Trotzdem ist jemand vor Ort, der sich kümmert, reinigt; die Kosten laufen weiter.“ Dabei hätten die Gästezahlen bis Mitte Juni hinein vielversprechend ausgesehen.

Auf viel Sonne hoffen auch die Arterner: Seit Montag ist das Soleschwimmbad wetterbedingt komplett geschlossen, nachdem wenige Tage zuvor die Öffnungszeiten bereits verkürzt worden waren.

„In Oldisleben schauen wir von Tag zu Tag und entscheiden dann, wie wir öffnen“, sagt An der Schmückes Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU). In dieser Woche blieb die Badtür bislang zu. „Der Schwimmmeister kann jetzt Überstunden abbauen oder sich um Arbeiten kümmern, für die er sonst keine Zeit hat. Aber für die Ferienkinder ist es schade“, bedauert sie. Ähnlich hält es der ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), der seit dieser Saison das Heldrunger Naturschwimmbad betreibt.

Bei Wassertemperaturen von 18 bis 19 Grad Celsius bleiben auch im Freibad Ebeleben die Besucher weitestgehend aus. Das Schwimmbad öffnet trotzdem verkürzt, um den Dauerkartenbesitzern die Möglichkeit zum Schwimmen offen zu halten. Momentan ist von 17 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, weil sich in diesem Zeitfenster immer mal die Sonne blicken ließ. Von 11 Uhr bis 13 Uhr blieben zuletzt aber selbst die Stammgäste aus. Dennoch halten die beiden Fachangestellten für Bäderwesen, Gabriele Gräfe und Kai Burkhardt, das Gelände in Schuss, täglich fährt der Saugroboter seine Bahnen. Im Juni zählte das Freibad Ebeleben 2525 und im Juli 3885 Gäste – jeweils rund tausend weniger als in den Vorjahresmonaten.

„Wir haben nur noch 18 Grad im Wasser. Da geht keiner baden“, blickt Uwe Jorcke, Leiter des Greußener Freibads, der Realität des gerade mies laufenden Sommers ins Auge. Seit mehr als einer Woche habe er deshalb Morgen für Morgen erneut die schwere Entscheidung getroffen, das Freibad gar nicht erst zu öffnen. „Wird das Wetter besser, machen wir sofort wieder auf“, verspricht Jorcke. Für eine gute Wasserqualität werde durchgehend gesorgt.