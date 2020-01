Freies Spiel für Spielhallenbetreiber

Die SPD in Sondershausen hat erneut von der Stadt Sondershausen gefordert, dass diese die Einhaltung des Thüringer Spielhallengesetz prüft. Besonders den Jugendschutz betonte der Ortsverband. Schon vor zwei Jahren nach dem Auslaufen der Übergangsfrist des Gesetzes, mit dem für Spielothekenbetreiber neue und strengere Regeln gelten, hatte der Ortsverband der SPD Kritik geübt, so auch an nicht mehr zulässigen Werbeschildern.

Im Antwortschreiben des Sondershäuser Bürgermeisters an die SPD heißt es, dass alle in Sondershausen zugelassenen Spielhallen die Anforderungen des Thüringer Spielhallengesetzes erfüllen und eine Konzession für ihr Gewerbe haben. In Sondershausen sind – so wie schon 2017 – fünf Spielhallen gemeldet, für die es elf Konzessionen gibt und 90 Automaten. Aufgrund der Härtefallregelung hat sich daran auch nichts geändert.

Die vier Betreiber hatten bis zum Ende der Übergangsfrist nachgewiesen, dass sie die Voraussetzungen für die vom Gesetzgeber vorgesehen Härtefallregelung erfüllen und die neuen Bestimmungen für sie existenzbedrohend gewesen wären, hatte es schon damals aus der Stadtverwaltung geheißen. Daran habe sich bis heute nichts geändert, lautete auch jetzt die Antwort. Die Konzessionen gelten fünf Jahre.

Spielotheken dürfen laut dem Thüringer Spielhallengesetz von 2012 nicht in der Nähe von Kinder- und Jugendeinrichtungen oder Suchtberatungsstellen liegen und müssen untereinander einen Abstand von 500 Meter wahren, ausgeschlossen sind damit auch sogenannte Mehrfachkonzessionen. Genau diese waren bis zur Gesetzesänderung in der Branche üblich. So konnten in einem Gebäude räumlich getrennt mehrere Spielhallen mit bis zu zwölf Automaten untergebracht werden.

Härtefallregelung gilt bis zu fünf Jahre

„Die Ausnahmeregelungen sind nach Ablauf der Übergangsfrist dabei natürlich neu zu bewerten“, kündigte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) in seinem aktuellen Schreiben an den SPD-Ortsverband an. Da diese bis zu fünf Jahre gelten können, würde die Neubewertung wohl erst 2022 erfolgen.

Auch im restlichen Landkreis hatte das Spielhallengesetz Auswirkungen auf den Betrieb der Spielotheken. Verantwortlich für deren Überprüfung ist außer in Sondershausen die Ordnungsbehörde des Landratsamtes. Für 13 Spielhallen ist das Landratsamt damit zuständig. Alle wurden damals überprüft. Verstoße gibt es nur gegen des Verbot der Doppelkonzessionen. Die betroffenen Betreiber haben sich aber auch hier auf die Härtefallklausel berufen und die geforderte „unbillige Härte“ nachgewiesen. Nach Ablauf dieser Frist, sei es dann nicht mehr möglich, Mehrfachkonzessionen zu erteilen, hieß es aus dem Landratsamt.

Überprüft werden die Spielhallen ebenfalls regelmäßig. In Sondershausen sei das zuletzt der Fall gewesen am 11 April 2019 gemeinsam mit der Polizei. Dabei seien keine Verstöße festgestellt worden, auch nicht gegen den Jugendschutz, so Grimm in seinem Brief an die SPD.