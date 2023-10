Freikirche Sondershausen sammelt Päckchen für Weihnachten

Sondershausen. Die Sondershäuser evangelische-freikirchliche Gemeinde ruft zum Packen von Weihnachtsgeschenke für arme Kinder auf.

Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Sondershausen unterstützt wieder die Aktion Weihnachtspäckchen für Kinder in Heimen und armen Familien in Ländern Osteuropas. Sie sammelt die Päckchen, die ehrenamtliche Helfer dann in die Einsatzländer transportieren. Vor Ort werden sie an die Kinder verteilt.

Gewünscht sind ein Spielzeug oder Plüschtier, 200 Gramm Schokolade, 250 bis 300 Gramm Süßigkeiten, 300 bis 400 Gramm Plätzchen, 800 Gramm Schokogetränk (Pulver), 400 Gramm Schokoaufstrich, eine Zahnpasta und Zahnbürste, Malstifte, Malblock (DIN A4), Handtuch.

Die Pakete können bis 26. November, jeweils mittwochs, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, oder Sonntagvormittag in der Conrad-Röntgen-Straße 8 abgegeben werden.