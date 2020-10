Geht eine Beziehung im Streit auseinander, enden künftige Zusammentreffen nicht selten im Desaster. So auch im Oktober 2019 in Artern. Eine Frau zeigte ihren Ex-Partner an, weil er ohne Führerschein Motorroller gefahren sein soll. Das Sondershäuser Amtsgericht sprach den Angeklagten frei.

Ein unbescholtener Bürger war der zur Tatzeit 38 Jährige wahrlich nicht. Sachbeschädigung, Diebstahl, Körperverletzung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Führerschein – er hatte es bis dato auf 15 Einträge ins Bundeszentralregister gebracht. Zur Tatzeit stand er unter laufender Bewährung. Das einstige Paar befand sich damals in Trennung, er war inzwischen neu liiert. Doch er musste noch einmal in die frühere gemeinsame Wohnung, um Sachen von sich zu holen. Der Ärger beim Zusammentreffen war programmiert. Also wählte er eine Zeit, in der er hoffte, seiner Ex-Partnerin nicht zu begegnen. Der Plan schlug fehl. Als die Situation eskaliert, ruft die Ex-Freundin die Polizei Vor Gericht erzählte die frühere Freundin, dass sie den Angeklagten mit dem Motorroller heranbrausen sah. Ohne Helm auf dem Kopf, deshalb habe sie ihn gut erkennen können. Sie sei aus der Wohnung zu ihm in den Schuppen geeilt, wo er – ihrer Meinung nach – etwas widerrechtlich wegnehmen wollte. Die Situation eskalierte, schließlich rief sie die Polizei. Den Beamten erklärte sie zudem, dass ihr Ex keinen Führerschein besitzt. Versichert sei das Gefährt auch nicht. Der Angeklagte hingegen wies alle Schuld von sich. Er habe den Motorroller geschoben. Der sei für ihn nur ein Transportmittel gewesen, weil er ja einiges abholen wolle. Die Polizei überprüfte vor Ort den Motorblock, der war kalt. Vor Gericht wiederholten sowohl der Angeklagte als auch die frühere Freundin ihre Versionen. Das einstige Paar hatte sich im Streit getrennt. Ergab sich daraus vielleicht ein Motiv für die einzige Zeugin, den Angeklagten zu Unrecht zu belasten? Ihre Angaben allein jedenfalls reichten dem Gericht nicht für eine Verurteilung aus. Zumal die Polizei einen kalten Motorblock festgestellt hatte. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und sprach den Angeklagten frei.