Freiwillige Feuerwehren im Landkreis sind einsatzbereit

Die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis ist gewährleistet, erklärte Kreisbrandinspektor Jonas Weller auf Nachfrage. Das bedeutet, wenn alarmiert wird, würden die Feuerwehren ganz normal ausrücken. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass derzeit auf Grund der Allgemeinbestimmungen, die Corona-Pandemie betreffend, keine Ausbildung in den Wehren stattfinden kann. Denn die Feuerwehren im Landkreis hätten einen so guten Ausbildungsstand, betonte Weller, dass man auch eine gewisse Zeit ohne diese auskommen könne. Alle Versammlungen und die Ausbildung in den Freiwilligen Feuerwehren des Kyffhäuserkreises bis auf Weiteres auszusetzen, habe man bereits vor konkreten Bestimmungen von Land und Bund vorsorglich getan, sagt Weller. Dies mit dem Hintergrund des Selbstschutzes und zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft.

Weller informierte auch, dass es nicht vorgesehen sei, dass Feuerwehren in Verbindung mit der Coronakrise zum Einsatz kommen. Dafür bestünde derzeit keine Veranlassung. Die Festlegung, dass Atemschutzgeräteträger einmal im Jahr auf der Atemschutzübungsstrecke ihre Leistungsfähigkeit nachweisen müssen, sei aufgrund des Kontaktverbots vom Versicherungsträger zunächst ausgesetzt worden. Betreffende könnten also trotzdem zum Einsatz ausrücken. Er wünscht sich, dass die Feuerwehrleute – das gelte natürlich auch für alle anderen Menschen im Landkreis und darüber hinaus – gesund bleiben und sich an die Vorschriften halten. Auch findet er lobende Worte für alle Kameraden, die in diesen schwierigen Stunden weiterhin ihren Dienst an der Gesellschaft leisten – so wie das auch andere Hilfs- und Rettungsorganisationen tun.

Ausbildungsvideos auf die Handys versendet

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Frankenhausen verhalten sich der Situation entsprechend und haben das, was die Bundesregierung beschlossen hat, auch schon davor umgesetzt, erzählt Jens Fischer, Stadtbrandmeister und Wehrführer der Stützpunktfeuerwehr in Bad Frankenhausen. So hätte man die Mannschaftsstärke auf den Fahrzeugen reduziert. Das bedeutet, dass statt bislang neun Feuerwehrleuten auf einem Einsatzfahrzeug nur noch mit maximal sechs Kameraden zum Einsatz gefahren wird, um einen Mindestabstand zwischen ihnen zu schaffen. „Nach jedem Einsatz werden die Fahrzeuge desinfiziert“, erklärt Fischer. Bei allem versucht man trotz der Krise einen klaren Kopf zu bewahren. „Wenn wir kopflos reagieren würden, würde das die Bevölkerung auch tun“, so Fischer, der sich bei den allen Kameraden bedankt, die trotz schwierigen Zeiten „am Ball bleiben“.

Am Freitag, 13. März, hatte die Freiwillige Feuerwehr in Wasserthaleben ihren letzten Einsatz, sie wurde wegen des Verdachts eines Wohnungsbrandes alarmiert. Auch hier habe man zu der Zeit schon die Mannschaftsstärke auf den Einsatzfahrzeugen reduziert, berichtete Ortsbrandmeister Manuel Wölbing. Auch werde derzeit noch mehr darauf geachtet, dass nicht mehr Feuerwehrleute ausrücken, als unbedingt notwendig. Dabei habe man natürlich immer die Erfordernisse der Einsatzlage im Blick. Da derzeit keine Ausbildungen durchgeführt werden dürfen, bedient man sich auch anderer Mittel. So stelle der Ortsbrandmeister Ausbildungsvideos, die von befähigten Ausbildern gedreht wurden, in die Whatsapp-Gruppe der Feuerwehrleute aus Wasserthaleben. Dies seien in der Einsatzabteilung momentan 23. Das Ausbildungsmaterial könne sich dann jeder zuhause ansehen, wenn er die Zeit dazu hat.

Im Bezug auf die Wartung der Geräte und Fahrzeuge habe man sich so organisiert, dass jeweils nur ein, maximal zwei Feuerwehrleute diese im Wechsel übernehmen. Die Einsatzbereitschaft sei also auch in der Freiwilligen Feuerwehr Wasserthaleben definitiv gegeben, wofür Wölbing den Einsatzkräften sehr dankbar ist.