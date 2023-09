Die Sondershäuser Feuerwehren bei einem Einsatz in der Bebra in Sondershausen.

Freiwillige Feuerwehren in Sondershausen sollen neue Schutzkleidung erhalten

Sondershausen. Der Hauptausschuss der Stadt gibt grünes Licht für neue Kleidung für die Sondershäuser Feuerwehren. Das soll die Ausstattung kosten.

Neue Dienst- und Schutzkleidung für die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Sondershausen soll beschafft werden. Der Hauptausschuss hat die Vergabe der Leistungen in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstag einstimmig beschlossen. Rund 64.700 Euro will die Stadt dafür investieren. Geliefert werden soll die Spezialkleidung von der Mühlhäuser Firma Formtext ASL.