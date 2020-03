Freiwillige pflanzen 4000 Douglasien

Für Spaziergänger und Wanderer sind Ausflüge in den Wald aufgrund von Feuchtigkeit und teilweise matschigen Wegen derzeit alles andere als einladend. Für 20 Mitarbeiter vom Thüringenforst – dabei handelte es sich um Revierförster, Waldarbeiter sowie Mitarbeiter vom Maschinenbetrieb Hohenebra – waren diese Bedingungen am vergangenen Samstag aber optimal. Sie waren im Sondershäuser Revierteil Badestube mit der Aufforstung eines etwa zwei Hektar großen Waldstückes beschäftigt und pflanzten im ehrenamtlichen Einsatz 4000 Douglasien.

„Der Boden ist gut durchfeuchtet und enthält wenig Steine. Das ist ideal zum pflanzen“, erklärt Uli Klüßendorf, Forstamtsleiter Sondershausen. Bei der Pflanzaktion handelt es sich um die Realisierung einer Initiative des Thüringenforstes, bei jeder jeder Mitarbeiter 100 Bäume pflanzen soll. Das Sondershäuser Forstamt startete damit am Samstag. Noch im Frühjahr sollen in dessen Bereich etwa 30.000 Bäume gepflanzt werden, bis zum Jahresende insgesamt rund 200.000.

Gepflanzt werden aber nicht nur Douglasien, auch mit Tannen, Ahorn, Linden und Heimbuchen soll aufgeforstet werden. Ein Problem im Frühjahr sei allerdings, dass es in den Baumschulen nicht immer genügend Pflanzen gibt. Um dem entgegen zu wirken habe man 2018 rund zehn Tonnen Eicheln in die staatliche Forstbaumschule Breitenworbis gebracht, die dort angezogen wurden. „Im Herbst stehen die jungen Bäume dann für unsere Wälder und Flächen zur Verfügung“, so Klüßendorf.

Damit die jungen Bäume auch anwachsen, sollen sie mit einem biologisch abbaubarem Stoff, der unter anderem Schaffett enthält, behandelt werden. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass Rehwild die jungen Triebe abfrisst. „Die mögen dieses Verbissschutzmittel nicht“, erklärte Klüßendorf. Für das Rehwild, andere Tiere und die Natur sei das auf Mittel auf biologischer Basis aber völlig unbedenklich, betonte Klüßendorf.

Ziel der Initiative vom Thüringenforst ist es, auch in der Öffentlichkeit darzustellen, in welcher Situation sich der Wald befinde. Die Schäden aufgrund des Klimas und Borkenkäferbefalls seien sehr hoch. Es gäbe eine Menge Schadholz. Deshalb „muss neu gepflanzt werden“, unterstreicht Klüßendorf.

Auf der Waldfläche, die am Samstag aufgeforstet wurde, war zuvor ein Fichtenbestand, der der Trockenheit und dem Borkenkäfer zum Opfer fiel und abstarb beziehungsweise abgängig gewesen sei, wie es in der Fachsprache heißt. Die Bäume wurden mit dem Harvester gefällt und aufgearbeitet. Einzig Laubbäume waren davon ausgenommen. Laubbäume und Douglasien sollen hier in Zukunft einen Mischwald bilden. Bei der Douglasie handelt es sich um einen Baum, der an klimatische Extreme gut angepasst sei, erklärte Revierleiter Michael Böhme. Auch könne sie den Boden gut durchwurzeln und so ausreichend Wasser ziehen. Ein weiterer Vorteil der Douglasie sei, dass sie sehr schnellwüchsig ist und „ein tolles Holz hervorbringt“. Aus letztgenanntem Grund eigne es sich gut für die Wirtschaft, „man kann gerade Bretter daraus schneiden für Bauzwecke“, erklärt Böhme.