Freiwilliges Engagement würdigen

Kyffhäuserkreis. Engagierte Bürger können auf Vorschlag die Thüringer Ehrenamtscard erhalten.

Die Ehrenamtsagentur des Kyffhäuserkreis sucht nach Bürgern, welche sich in besonderer Weise für ihre Mitmenschen im örtlichen Gemeinwesen einsetzen, um so mit der Ehrenamtscard zu bedenken. Die Thüringer Ehrenamtsstiftung, die Landkreise und kreisfreien Städte würdigen mit der Thüringer Ehrenamtscard engagierte Menschen. Die Inhaber erhalten bei teilnehmenden Institutionen verschiedene Vergünstigungen.

Folgende Anforderungen sind für die Vergabe der Thüringer Ehrenamtscard vorgesehen: 18 Jahre alt, Engagement von mindestens 5 Stunden pro Woche, Tätigkeit im Verein, einer Organisation oder Initiative seit 5 Jahren und derjenige engagiert sich im Kyffhäuserkreis und erhält keine Aufwandsentschädigung, die über den Auslagenersatz hinausgehen. Vorschläge, wer mit der Card ausgezeichnet werden soll, nimmt die Agentur unter Telefon: 03632/74 15 29 oder ehrenamt@kyffhaeuser.de entgegen. Ein Antragsformular sei zudem auf der Internetseite des Landratsamtes in der Suchfunktion unter: Thüringer Ehrenamtscard zu finden. Ausgefüllt könne er dann Antrag per Post gesendet werden an: Landratsamt Kyffhäuserkreis, Ehrenamt, Markt 8, 99706 Sondershausen.