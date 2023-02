Friedensgebet in der Sondershäuser Trinitatiskirche

Zum Friedensgebet wird am Freitag in die Trinitatiskirche eingeladen.

Sondershausen. Sondershäuser Trinitatis-Gemeinde lädt am Freitag um 18 Uhr zur Andacht ein.

Die Trinitatis-Gemeinde lädt am Freitag, dem 24. Februar, um 18 Uhr zu einem Friedensgebet in die Trinitatiskirche in Sondershausen ein. Anlass dafür ist der Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Die Kirchgemeinde wolle an diesem Abend für ein baldiges Ende des Krieges, aber auch für den Zusammenhalt in der Gesellschaft beten. „Das ist wichtiger denn je“, erklärte Pfarrer Karl Weber. Zusammen mit Pfarrerin Viktoria Bärwinkel werde er die Andacht gestalten.