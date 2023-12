Friedenslicht aus Bethlehem erreicht den Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis Übergabe an Mitglieder des Kreisjugendfeuerwehrverbandes Sondershausen am Samstag in Nordhausen

Jedes Jahr kommt das Friedenslicht aus Bethlehem auch nach Deutschland.

Am 17. Dezember holten es Mitglieder der Kreisjugendfeuerwehr Nordhausen von Leinefelde in die Rolandstadt. Von hier soll es nach einer feierlichen Zeremonie am 23. Dezember in den Kyffhäuserkreis gelangen.

„Unsere Jugendfeuerwehr bringt es am Samstag nach Greußen auf den Marktplatz. Von 12 bis 13.30 Uhr kann es sich jeder dort mit einem Windlicht abholen“, teilt Greußens Jugendwart Marcus Lange am Donnerstag mit. Initiator der Aktion sei der Kreisjugendfeuerwehrverband Sondershausen unter Sebastian Thiersch.

Die Tradition des Friedenslichtes aus Bethlehem geht in das Jahr 1986 zurück. In einem Landesstudio des Österreichischen Rundfunks wurde damals die Idee geboren, dass ein Kind aus Österreich das Licht aus Betlehem entzünden und als Botschaft des Friedens damit durch die Länder reisen sollte. Seither wird in einer Aussendungsfeier am Samstag vor dem dritten Advent die Flamme in Österreich an internationale Pfadfinder-Delegationen weitergegeben

Die Übergabe des Friedenslichtes an die Delegation des Kreisjugendfeuerwehrverbandes Sondershausen erfolge am Samstag um 9.30 Uhr im Rahmen einer feierlichen Zeremonie auf dem Nordhäuser August-Bebel-Platz, erzählt Marcus Lange, der das Licht nach Greußen bringen wird. Auch Vertreter aus Clingen, Großenehrich, Kirchengel sowie von weiteren Jugendwehren werden dabei sein. „Erstmals kommt damit das Friedenslicht aus Bethlehem offiziell in Greußen an“, freute sich Ortschaftsbürgermeister Peter Georgi. „Ich danke dafür der Jungendfeuerwehr.“

Nach dem Teilen der Flamme auf dem Markt wird Greußens Feuerwehrnachwuchs das Licht auch in die Pflegeheime in Greußen und Grüningen bringen.