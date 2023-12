Friedenslicht und Konzerte zum Fest im Kyffhäuserkreis

Foto: Henning Most

Gleich zwei Weihnachtskonzerte gab der Albert-Fischer-Chor in Sondershausen, der erstmals mit dem Kinderchor „Wezelschule Östertal“ auftrat.

Kyffhäuserkreis Laiendarsteller und Hobbymusiker sorgten an den Tagen um das Fest allerorts für feierliche Weihnachtsstimmung in der Region.

Mit Christvespern und Krippenspielen in vielen Kirchen im Kyffhäuserkreis wurde am Sonntag das Weihnachtsfest eingeläutet. Pfarrerinnen und Pfarrer hatten alle Hände voll zu tun. Auch Weihnachtskonzerte stimmten die Besucher auf das bevorstehende Fest ein.

Bereits am Samstag war langanhaltender Beifall der Lohn für eine gelungene Premiere: Gleich zwei Konzerte gab der Albert-Fischer-Chor in Sondershausen, der erstmals gemeinsam mit dem Kinderchor „Wezelschule Östertal“ zu seinem Weihnachtskonzert auftrat. Unter der Leitung von Alexander Richter und begleitet am Klavier von Constanze Grüttner wurden im voll besetzten Bürgersaal der Cruciskirche Weihnachtslieder sowie Erzählungen von Karsten Schmidt dargeboten. Am Ende wurde gemeinsam mit dem Publikum das Weihnachtslied „O du fröhliche“ auf eine friedliche Weihnachtszeit eingestimmt.

Als Abschluss des „Lebendigen Adventskalenders“ gab es in Oldisleben am 23. Dezember ein „Paradiesspiel“ in der St.-Johanniskirche, aufgeführt von Jugendlichen der Kirchengemeinde Foto: Wilhelm Slodczyk

Als Abschluss des „Lebendigen Adventskalenders“ stimmte am 23. Dezember ein „Paradiesspiel“ von Mitgliedern der Kirchengemeinde in der Johanniskirche in Oldisleben rund hundert Besucher auf das Weihnachtsfest ein. Es erzählte die Geschichte von der Vertreibung der ersten Menschen aus dem Paradies, dessen von einem „Cherub“ (Engel) bewachter Eingang seither verschlossen ist. Das Paradiesspiel ist damit die Ouvertüre zum Krippenspiel, demzufolge die Tür wieder aufgeschlossen wird.

In Ichstedt erfreuten die „Ichstedter Dorfspatzen“ am Sonntagnachmittag mit einem weihnachtlichen Blaskonzert unter freiem Himmel, ehe sie eine Stunde später auch die Christvesper in der Kirche begleiten. 22 bekannte und beliebte Melodien umfasst das Repertoire der Hobbymusiker. Die aus Vätern und Töchtern oder Vätern und Söhnen bestehende Musiziergemeinschaft ist nicht nur familiär geprägt, sondern führt auch Familienmitglieder aus weiterer Entfernung zusammen, die zum Weihnachtsfest das Ensemble verstärken. Der Wettergott war den Hobbymusikern hold, der Regen hatte gerade eine Pause eingelegt. Dazu reichten die „Spatzen“-Frauen heiße Getränke, Lebkuchen und Süßigkeiten.

Zur Einstimmung auf das Fest gehört für viele das Friedenslicht von Bethlehem. Die Greußener konnten sich in diesem Jahr zum ersten Mal im eigenen Ort das Friedenslicht nach Hause holen, nachdem Mitglieder der Jugendfeuerwehr die Flamme am Morgen des 23. Dezember in Nordhausen abgeholt hatten. Wegen des Dauerregens wurde das Licht aber nicht auf dem Marktplatz, sondern im Greußener Rathaus geteilt. Zur Unterstützung standen dem Feuerwehrnachwuchs Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos) und Ortschaftsbürgermeister Peter Georgi (CDU) zur Seite.