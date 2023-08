Friedrichrode startet in den kulturellen Spätsommer

Steve Karier (hier im Eiermannbau Apolda im Rahmen des Kunstfestes Weimar 2020), ist am 26. August mit „Eschenliebe“ in Friedrichsrode zu sehen.

Friedrichsrode. Der Kunsthof Friedrichsrode lockt mit einem einzigartigen Musiker-Duo und einer aberwitzigen Beziehungskomödie.

Nach den Sommerferien startet das Team von Kulturland Hainleite und Kunsthof Friedrichsrode in den kulturellen Spätsommer. Gleich zwei Veranstaltungen wurden fürs bevorstehende Wochenende geplant – am Freitag, 25. August, ist die Band „Washbone & Slide“ zu Gast und am Samstag, 26. August, gastiert das Kunstfest Weimar mit Steve Karier im selbst ernannten Kulturnest.

Bei schönem Wetter wird das Konzert am Freitag als Hofkonzert im Kunsthof stattfinden, bei zu viel Regen weicht man in den Kuhstall aus, erklärt Annika Gast vom Kunsthof. Beginn ist 20 Uhr. Die Gäste erwartet laut Ankündigung ein einzigartiges Duo, das gerade durch seine „Nichtperfektion“ so charmant sei. Michel Drefs und René Klum konzertierten zuletzt auch schon im Bad Frankenhäuser Panorama-Museum. Ihre Wurzeln haben die Musiker bereits 1982 mit der Gründung der Band „Wilder Wein“ geschlagen. Seit 2014 sind sie als „Washbone & Slide“ unterwegs, selbst europaweite Konzerttouren hat es schon gegeben.

„Neben Wortwitz und hintergründigen deutschen Texten brilliert das Duo mit einem einzigartigen handgemachten Sound“, verspricht Annika Gast. Die Band habe eine eigene Nische entdeckt, die stilistisch weit weg vom Mainstream sei und in keine vorgefertigte Schublade passe.

Ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Mann und Baum

Am Samstag gibt dann das Kunstfest Weimar ein Gastspiel im Kuhstall. Erwartet wird Steve Karier mit der Liebeskomödie „Eschenliebe“, die um 16 Uhr beginnt. Sie erzählt die ungewöhnliche Liebesgeschichte eines Mannes zu einem Baum. „Eine Geschichte, in der sich der Protagonist zu der kühnen Behauptung aufschwingt, dass mit dieser Liebe das Kapitel der Sexualität neu geschrieben werden muss“, erklärt Annika Gast. In einer Sommernacht rede sich der Protagonist in einen Rausch hinein, der allmählich in Verzweiflung umkippe, während trockenes Laub von seiner geliebten „Ash“ auf ihn herunterfalle. „Die renommierte Freiburger Dramatikerin Theresia Walser schreibt dem luxemburgischen Schauspieler Steve Karier passgenau eine Rolle auf den Leib“, so Gast. Bei „Eschenliebe“ handele es sich um eine kleine Beziehungskomödie für eine Person oder um eine Umweltfarce in Zeiten des Klimawandels.

Vor der Aufführung des Stückes gibt es laut Kunsthof-Chefin am Samstag auch Kaffee und Kuchen. Im September geht es in Friedrichsrode dann mit dem Ateliertag am 17. September weiter.