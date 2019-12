Frisches Brot und Krautfladen

Im Backhaus duftet es verführerisch. Um die 80 Brote haben die Mitglieder des Vereins Dorfkultur Rockstedt in den Morgenstunden schon gebacken und mit knusprigbrauner Kruste aus dem historischen Ofen gezogen. „Die werden in der Regel auch alle verkauft“, sagt Matthias Kopka, der stellvertretende Vereinsvorsitzende. Seit einigen Jahren bereits nach wenigen Stunden, fügt er noch an. Aber nicht nur frisches Brot wartet auf die Besucher. In einem Regal in der Backstube stehen gut gefüllte, große runde Kuchenbleche bereit. Auch laufen schon die Vorbereitung für die Zubereitung verschiedener Pizzen. Erstmals soll noch eine neue Eigenkreation, ein Krautfladen, angeboten werden – den Geschmackstest einiger Vereinsmitglieder hat der erste Fladen mit großer Begeisterung auf Anhieb bestanden. Während in der Backstube Hochbetrieb herrscht und die ersten Besucher bei dem Frischgebackenem ordentlich zugreifen, findet in einem Raum zur Eröffnung des Adventsbackfestes eine kleine Andacht statt. Im Anschluss verwandelt sich der große Raum in eine gemütliche Kaffeestube, die vor allem von den Senioren des Ortes gern besucht wird. Am späten Nachmittag versammeln sich die Besucher dann auf dem Schulplatz vor dem Backhaus. Hier führen die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Helbegänschen“ Märchen auf. Das Adventsbackfest werde von den Bewohnern sehr gut angenommen, so Kopka. Das nächste große Fest im Rockstedter Backhaus findet dann schon im Frühjahr statt, wenn der Verein zum Maibacken einlädt.