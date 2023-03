Frist für Urbachbrücke in Ebeleben rückt näher

Zu Beginn des Monats, in dem die Brücke am Ende eine Befahrbarkeit aufweisen soll, ist auf der Baustelle noch viel zu tun. Das Foto entstand letzte Woche.

Ebeleben. Wiederholt wurde die Bauzeit verlängert. Nun soll die Brücke bis zum 31. März befahrbar sein, um Pkw- und ÖPNV-Verkehr umleiten zu können.

Es ist ein Thema, das die Bürger der Stadt ebenso beschäftigt wie die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und die Stadtratsmitglieder: der Ersatzneubau der Urbachbrücke. Seit Juli 2021 ist die Brücke eine Baustelle. Wann die Arbeiten endgültig beendet sein werden, darüber lässt sich beinahe nur spekulieren. Eines aber ist sicher – eine nochmalige Verschiebung des Termins, zu dem die Brücke befahrbar sein soll, dürfte Konsequenzen nach sich ziehen.

Durch die zeitlichen Verzögerungen gerät auch das Vorhaben des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr in Verzug. Das hatte Ende des Jahres die Goethestraße in Ebeleben in drei Teilabschnitten bereits ertüchtigt, damit die kommunale Straße als Umleitung für die Baumaßnahme an der Helbebrücke in der Lindenstraße zur Verfügung steht (wir berichteten). An der Helbebrücke sollte nach Informationen des Landesamtes ursprünglich am 9. Januar bereits mit der Überbauerneuerung begonnen werden. Solange jedoch die Urbachbrücke nicht befahrbar ist und damit keine innerörtliche Umleitung für den Pkw- und ÖPNV-Verkehr zur Verfügung steht, kann auch hier nicht gebaut werden. Der Lkw-Verkehr werde großräumig über Schernberg, Himmelsberg und Toba umgeleitet.

In der Stadtverwaltung, so heißt es auf Nachfrage bei Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler), habe man so etwas noch nie erlebt. Schon seit Ende letzten Jahres fordere die Stadt, dass die Befahrbarkeit bis zum 31. März sichergestellt werden soll. „Aktuell wird der Unterbau hergestellt und werden die Borde für die Straße gesetzt. Im nächsten Zug müsste dann Asphalt verbaut werden. Dann wäre die grundsätzliche Befahrbarkeit gegeben“, erklärt Steffen Gröbel. Was dann noch fehle, seien die Gehwege und das Geländer. Auch müssten das Flussbett und die Nebenanlagen der Brücke noch wiederhergestellt werden, um von einem Abschluss der Arbeiten sprechen zu können.