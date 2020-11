Früherkennung trotz Corona

Das Programm zur Brustkrebs-Früherkennung werde auch in Corona-Zeiten weiterhin durchgeführt. Das teilte Peggy Rauche vom Mammographie Screening Thüringen Nord/West am Montag mit. Frauen zwischen 50 und 69 Jahren können am Programm teilnehmen. Jede Frau erhalte automatisch eine persönliche Einladung per Post mit einem Terminvorschlag zur Untersuchung im Mammobil. Zum Schutz vor einer Corona-Infektion halte man sich an die Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts. In Sondershausen wird das Mammobil vom 20. November bis Februar Station an einem neuen Standort, dem Kauflandparkplatz in der Frankenhäuser Straße, machen. Eingeladen sind Frauen wohnhaft in den Postleitzahlen 99706 (Sondershausen), 99713 (Ebeleben) und 99718 (Greußen).