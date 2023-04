Frühjahrsputz im Schlosspark Bendeleben

Bendeleben. Um die 40 freiwillige Helfer des Ortes Bendeleben beteiligen sich an dem Arbeitseinsatz.

„Das ist überwältigend, damit hatte ich nicht gerechnet“, sagte Ortsteilbürgermeister René Pfeiffer (parteilos), mit Blick in die Runde.

Gut 40 Bewohner aus Bendeleben folgten seinem Aufruf, sich am Samstagmorgen an einem Frühjahrsputz im Schlosspark zu beteiligen. Hacken, Schaufeln und sogar Rasenmäher hatten die freiwilligen Helfer gleich mitgebracht.

René Pfeiffer hatte sich bereits im Vorfeld des Arbeitseinsatzes im Park umgesehen und eine Bestandsaufnahme gemacht. „Die größte Baustelle ist die Parkmauer“, sagte er. So müssten die Beete entlang der Mauer auf der Westseite, auf denen im Vorfeld der Bundesgartenschau in 2021 Rosen aus dem Sangerhäuser Rosarium gepflanzt wurden, von Unkraut befreit und in Ordnung gebracht, die Pflanzen selbst beschnitten werden.

Zum Rosenmarkt sollen weitere Rosen gepflanzt werden

Andere Beete in diesem Bereich sollten soweit vorbereitet werden, dass am 7. Mai anlässlich des Rosenmarktes in der Orangerie, weitere Rosen gepflanzt werden können.

Rasen mähen, Äste aufsammeln und das Ausbessern von Wegen standen ebenfalls auf dem Programm. Für letzteres hatte der Bauhof der Gemeinde Kyffhäuserland die benötigte Technik bereitgestellt. Vom Gut Bendeleben gab es zudem noch einen Radlader. Des Weiteren wurden am Samstag die Säuberung und Inbetriebnahme des römischen Bades, einer Wasserkaskade sowie des Brunnens vor dem Schloss in Angriff genommen.

Ziel sei es, den Park zu Beginn der warmen Jahreszeit in einen ansehnlichen Zustand zu versetzen. „Es sind so viele gekommen, wir sollten alles schaffen“, gab sich René Pfeiffer zu Beginn des Arbeitseinsatzes optimistisch, und bedankte sich bei den zahlreich gekommenen Helfern.