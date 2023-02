Frühjahrsputz in Bad Frankenhausen

In der Kindertagesstätte "Sonnenschein" in Bad Frankenhausen wurden 2022 zum Frühjahrsputz in der Kurstadt die Außenanlagen neu gestaltet. Kerstin Lammert, Sabrina Kaus, Mandy Wenderott, Tina Fischer, Franziska Stolze und Katrin Vietzke (von links) erneuerten den Fußfühlpfad.