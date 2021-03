Frühjahrsputz in der Kreisstadt

Sondershausen. Aktion „Saubere Stadt Sondershausen“ ist in diesem Jahr nicht als offizielle Veranstaltung deklariert. Freiwillige Helfer finden sich trotzdem.

„Das hat sich gelohnt“, sagt Emely Stark. Sie hat sich am Samstag mit Kevin Balßuweit und Tanja Henze an der Aktion „Saubere Stadt Sondershausen“ beteiligt. Die Mitglieder des Jugendparlaments des Kyffhäuserkreises haben innerhalb von etwa drei Stunden drei prall gefüllte Säcke mit Müll, unter anderem in der Talstraße, Am Schlossberg und der Ferdinand-Schlufter Straße aufgesammelt und diese an einem der im Vorfeld bekanntgegebenen Sammelplätze abgestellt. „Das hätten sicher auch noch mehr sein können“, ist Emely Stark überzeugt. Sie würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn die Aktion mehrmals im Jahr stattfinden würde.

Die wurde auf Grund der Corona-Pandemie in diesem Jahr von der Stadtverwaltung allerdings nicht als offizielle Veranstaltung deklariert, vielmehr habe man einen Aufruf beziehungsweise Appell an die Sondershäuser gerichtet, sich ganz individuell an der Frühjahrsputzaktion zu beteiligen, erklärte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos). So sei das sonst übliche abschließende Treffen aller Teilnehmer, inklusive eines Imbisses, in diesem Jahr nicht möglich gewesen.

Ziel sei es einerseits gewesen, den nach der Schneeschmelze zum Vorschein gekommenen Unrat zu beseitigen. Zum anderen sollte die Stadt für das bevorstehende Osterfest etwas auf Vordermann gebracht werden.

Insgesamt zehn freiwillige Helfer, darunter Landtagsabgeordneter Stefan Schard (CDU), hatten sich am Samstag Vormittag auf dem Marktplatz eingefunden, um in kleinen Gruppen oder auch allein den Müll im Stadtgebiet aufzusammeln. So haben sich der Bürgermeister und Karsten Kleinschmidt, Fachbereichsleiter Bau und Ordnung, den Radweg vom Borntal bis nach Jecha vorgenommen. Grimm war im Anschluss noch allein an einem Abschnitt in der Nordhäuser Straße unterwegs.

Von den Sondershäuser Ortsteilen habe Grimm aus Hohenebra eine Rückmeldung bekommen, dass dort ebenfalls Freiwillige beim Müll sammeln im Einsatz waren. Dies könne aber durchaus auch in anderen Ortsteilen der Fall gewesen sein. Wie viele Helfer sich noch in Eigenregie in der Kreisstadt beteiligt haben, ist nicht nachvollziehbar.