Frühlingserwachen im Spätsommer: Operngala eröffnet Spielzeit in Nordhausen und Sondershausen

Sondershausen. Starke Gefühle stehen im Mittelpunkt der Operngala zur Eröffnung der diesjährigen Spielzeit von Theater und Loh-Orchester – passend zum Motto der Saison.

Mit einer Operngala wird die neue Spielzeit des Theaters Nordhausen und des Loh-Orchesters Sondershausen eingeläutet. Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ steht die Veranstaltung, die es dreimal zu erleben gibt, zweimal in Nordhausen und einmal in Sondershausen.

Zur ersten Vorstellung an diesem Freitag, 8. September, wird zudem der Theaterpreis verliehen im Theater im Anbau in Nordhausen. Mit diesem werden herausragende künstlerische Verdienste im Rahmen der Angebote der Theater/Loh-Orchester Sondershausen GmbH gewürdigt.

Bei dem Motto „Frühlingserwachen“ dürfen Liebesgefühle wie die von Romeo und Julia natürlich nicht fehlen. Hört man Titel aus Charles Gounods Oper „Romeo et Juliette“, ist verständlich, warum Gounod in seinem Heimatland oft den Beinamen „Musicien de l’amour“, der Musiker der Liebe, erhält. Bei der Operngala wird das Publikum einen ersten Vorgeschmack auf die in dieser Spielzeit vorgesehene Inszenierung bekommen. Auch Tatjanas Briefszene aus Tschaikowskys Oper „Eugen Onegin“ soll die Herzen erwärmen, wie das Duett zwischen Charlotte und dem jungen Werther in Jules Massenets „Werther“. Diese und viele andere Opernperlen sind mit der Sopranistin Camila Ribero-Souza, mit Rina Hirayama (Mezzosopran) und Kyounghan Seo (Tenor) und dem Loh-Orchester Sondershausen unter der musikalischen Leitung von Intendant Daniel Klajner, der auch durch das Programm führen wird, zu erleben.

Premiere am Freitag, 8. September, 19.30 Uhr im Theater im Anbau in Nordhausen. Weitere Vorstellungen: Sonntag, 17. September, 18 Uhr, Achteckhaus Sondershausen; Sonntag, 24. September, 18 Uhr, Theater im Anbau Nordhausen