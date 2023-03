Zweimal im Jahr veranstalten die Sportfreunde Niederbösa einen Kindersachenbasar auf dem Gemeindesaal. Frühlingssachen konnte man am Samstag bei Christin Isserstedt, Sandra Etzel, Susann Parche, Nelly Altenburg, Franziska Steinacker und Christin Böttner (von links) einkaufen.

Frühlingskollektion aus zweiter Hand in Niederbösa

Niederbösa. Die Sportfreunde veranstalten regelmäßig Basare und lassen den Erlös gutem Zweck zukommen.

Innerhalb weniger Stunden wechselten schon die ersten 500 Artikel die Besitzer. Die Sportfreunde Niederbösa hatten zum ersten Kindersachenbasar in diesem Jahr eingeladen. Auf dem Saal der Gemeinde türmten sich Röcke, Kleider, Pullover und vielerlei mehr in den unterschiedlichsten Größen. Und es dauerte nicht lange, bis die Besucher zum Durchstöbern gekommen waren.

Wenn im Frühjahr die Winterbekleidung weggeräumt und Platz für die Frühjahrsmode gemacht wird, bietet sich auf den Märkten mit Sachen aus zweiter Hand eine gute Gelegenheit, Schnäppchen zu machen. Die Kinderbekleidung ist gut erhalten und viel zu schade, um in die Altkleidersammlung zu wandern oder gar weggeworfen zu werden. Wer in Niederbösa Artikel ergattert, unterstützt zugleich einen guten Zweck. Denn der Großteil der erzielten Erlöse kommt den Kindern im Ort zugute. „Wir haben viel Nachwuchs im Ort, und den wollen wir unterstützen“, berichtet Franziska Steinacker vom Basarteam. In der zurückliegenden Zeit konnte man mit dem eingenommenen Geld bereits Spielgeräte für den Sportplatz anschaffen.

Am Samstag war es bereits der sechste Basar, den die Organisatoren von den Sportfreunden Niederbösa veranstalteten. Und die Vorbereitungen nehmen viel Zeit in Anspruch. „Wir beginnen bereits mittwochs mit dem Aufbau, Sachen müssen aufgebügelt und sortiert werden“, so Franziska Steinacker.

Zehn Prozent der Einnahmen behält der Verein für gemeinnützige Anschaffungen. Wer die Gelegenheit am Samstag verpasst hat, kann beim sogenannten „Klick and meet“ über die Facebook-Seite der Sportfreunde Niederbösa einen persönlichen Termin vereinbaren und dann in aller Ruhe stöbern, ob etwas Schickes für den Nachwuchs erstanden werden kann.