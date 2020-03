Frühlingskonzert der Fellas

Frühlingskonzert des Tenortrio Fellas in der Franz-Liszt-Halle im Marstall Sondershausen unter dem Motto „Love is in the air“.

Mit ihrem neuen Programm „Love is in the air“ gastierten am Sonntagabend die Tenöre von Fellas in der Franz-Liszt-Halle des Sondershäuser Marstalls. Erstmals dabei waren Rozi Gencheva am Piano und Melissa Hart am Cello. Zum Frühlingskonzert trug das Tenortrio mit Marvin Scott, David Johnson und David Roßteutscher klassische Soul- und R & B-Hits, moderne Songs von Beyonce sowie erstmals eine Interpretation des Queen-Klassikers „Bohemian Rhapsody“ vor. Die Zuhörer kamen natürlich auch in den Genuss der Fellas-Hits wie „Hallelujah“ oder „The Rose“.