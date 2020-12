Frust beim Online-Shopping

Onlineshopping wird – sind die Geschäfte und Einkaufszentren ab Mittwoch erst wieder geschlossen – wieder wichtiger. Mit einem Klick zum neuen Kleid. Ich kaufe selten Kleidung, noch seltener im Internet. Wenn aber doch, rege ich mich dabei oft auf.

Denn was mich aber wirklich ärgert ist, dass die Kleidung im Internet oft nur an einer Person vorgeführt wird. Diese ist meistens sehr groß und sehr schlank. Das bin ich nicht. Das sind sogar die wenigsten Menschen.

Es hilft mir also nicht, mir ein Kleid an einer 1,85 Meter großen Frau anzugucken. Das Kleidungsstück könnte genauso gut flach auf dem Boden liegen, es hätte den selben Effekt. Ich kann mir damit nicht vorstellen, wie es an mir, an meinem Körper aussehen würde.

Ich wünsche mir mehr Vielfalt bei der Präsentation. Was spricht denn eigentlich dagegen, die gleiche Hose, das gleiche Kleid, das gleich Shirt an verschiedenen Personen zu zeigen? Einer großen, einer kleinen, einer dicken Frau oder einer Frau im Rollstuhl? Ich finde: nichts. Das Kleid bleibt doch auch bei unterschiedlichen Größen und Formen das gleiche. Aber es würde für mehr Sichtbarkeit von unterschiedlichen Körperformen sorgen und für weniger Frust beim Online-Einkauf.