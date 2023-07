FSJler der Denkmalpflege sammeln Praxis im Schloss Wiehe

Ambitioniert sind Pauline Ortlepp (links) und Theresa Spranger mit der Maurerkelle bei der Arbeit in einem noch unsanierten Raum im Obergeschoss des Schloss-Baus. Mit Lehm verputzen sie einen einstigen Türdurchgang, der nach neuem Nutzungskonzept nicht mehr vorgesehen ist.

Wiehe. Die Jugendbauhütte packt eine Woche lang im denkmalgeschützten Gebäude in Wiehe mit an. Die Arbeit hat für manchen wegweisenden Charakter.

Am Ende sollen die Spuren einer Tür in einer Zimmerwand des Wieheschen Schlosses verschwunden sein. Auf ihrer Maurerkelle schichten Pauline Ortlepp und Theresa Spranger (beide 19 Jahre alt) fleißig Lehmputz auf und tragen ihn dort auf, wo der Beobachter noch die Konturen des ehemaligen Durchgangs erkennen kann. Viel ist nicht mehr zu tun, bis ein ebenmäßiges Wandbild zum Vorschein kommt. Die beiden Mädchen aus Bad Klosterlausnitz und Plauen haben sich bewusst für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Denkmalpflege – und damit bei der Thüringer Jugendbauhütte Mühlhausen – entschieden. Ein Jahr lang sammelten sie theoretische und praktische Erfahrungen. Das Wiehesche Schloss zählte nun für insgesamt 18 19- bis 20-Jährige eine Woche lang zur letzten Station ihres Freiwilligenjahres.

Jens Hasert von der Jugendbauhütte Mühlhausen zeigt den noch originalen Boden im sogenannten Maurischen Zimmer. Solche Eindrücke zu gewinnen, sei für die neugierige Jugend immer besonders interessant. Foto: Susann Salzmann

Freiwilliges Soziales Jahr hilft bei der Berufsorientierung

Begeistert vom Charme des altehrwürdigen Schlosskomplexes zeigten sich Ortlepp und Spranger. Die durch das FSJ gesammelten Erfahrungen waren hilfreich beim Abwägen, welche berufliche Laufbahn voraussichtlich eingeschlagen werden soll. „Die Arbeiten waren vielseitig. Wir hatten Fachwerkbau, Holzschnitt und Keramik“, erzählte die Plauenerin Spranger.

War sie zu Beginn des FSJs noch unsicher, ob eher Architektur oder Restaurierung zu ihr passe, sei sie nun entschlossen, nach dem Freiwilligenjahr ein Studium zur Stadtplanerin in Erfurt zu beginnen. „Das beinhaltet von allem etwas“, begründete sie. Während des Freiwilligenjahres verbrachte die 19-Jährige übrigens viel Zeit in der Restaurierungswerkstatt des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA).

Ortlepp habe sich in der Zeit nicht nur persönlich weiterentwickelt. Die Klosterlausitzerin wolle künftig Geschichte studieren, danach aber in der Denkmalpflege arbeiten. Nicht jeder könne nach dem FSJ in der Denkmalpflege für die Arbeit oder das zugehörige Handwerk begeistert werden, räumte Jens Hasert, Leiter der Jugendbauhütte Mühlhausen ein. Bei rund 50 Prozent der FSJler gelänge das allerdings schon.

Die Arbeiten im Schloss Wiehe waren unterschiedlichster Natur: Mal wurden bauvorbereitende Arbeiten ausgeführt – etwa das Bekleben der originalen Böden mit Malervlies sowie das Verräumen von Materialien, um Baufreiheit für Folgearbeiten zu schaffen. Manch historisches Parkett wurde mit Ölspänen gereinigt, erzählte er. Im Zimmer, in dem Ortlepp und Spranger zugange waren, wurden zuvor Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Löcher in den Wänden zeugten davon.

„In einer Ecke mussten wir sogar erst aufmauern“, beschrieb Hasert, selbst Steinmetz. Für ihn ist das Wiehesche Schloss kein unbekanntes Terrain. Dreimal war er schon für Praxisseminare mit seinen „Schützlingen“ im Unstruttal. „Es ist ein Findungsjahr. Sechzehn- bis 26-Jährige lernen, wie in der Denkmalpflege gearbeitet wird“, zählte er auf und berichtet vom Arbeiten zwischen dem Nachwuchs und „alten Hasen“. Erfahrene Profis wie er können übrigens auch noch entflammt werden: etwa für 3D-Begehungen sanierungsbedürftiger Objekt über Virtual-Reality-Brillen.