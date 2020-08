Am kleineren der beiden Parkteiche steht ein Parkhäuschen.

Sondershausen. Zum Tag des offenen Denkmals, am 13. September, führt Schlossverwalter Manuel Mucha durch den Schlosspark in Sondershausen.

Am bundesweiten Tag des offenen Denkmals, am 13. September, bietet Manuel Mucha, der Verwalter des Sondershäuser Schlosses eine zusätzliche Führung durch den Schlosspark für Interessierte an.

Während des Rundgangs würden die Teilnehmer Wissenswertes zur Anlage des Schlossparks und verschiedene Einzelheiten, die vielleicht bisher so noch nicht bekannt waren, erfahren. Treffpunkt für die Führung ist am Sonntag, dem 13. September um 11.30 Uhr im Schlosshof. Für die Führung gelten gelockerte Teilnahmebedingungen. Da sie nicht in Innenräumen stattfindet, können mehrere Personen teilnehmen.