Führung zu archälogischen Grabungen in Memleben

Memleben. Zum Denkmaltag gibt es Sonderführungen im Kloster Memleben. Es geht um tiefe Einblicke in die Vergangenheit.

Zum Tag des offenen Denkmals wird es im Kloster Memleben für interessierte Gäste viel zu entdecken und zu erleben geben. Samstag und Sonntag jeweils um 11.30 Uhr werden Führungen zu den archäologischen Grabungen im Klosterareal angeboten. Unter dem Titel „Archäologie in Memleben“ sollen Fragen geklärt werden wie: Was wurde in der Klosterküche gekocht und wie pflegten sich die Mönche im Mittelalter? Die jüngsten archäologischen Grabungen in Memleben geben tiefe Einblicke, wie sich vor vielen Jahrhunderten der Klosteralltag gestaltete. Am Sonntag findet in der Kirchenruine um 14.30 Uhr ein Gottesdienst unter Leitung von Pfarrerin Bettina Plötner-Walter unter freiem Himmel statt. Der Gospelchor aus Eckartsberga sorgt dabei für erhebende Stimmung in den historischen Klostermauern.