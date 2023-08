Führung zur Sonderschau Bauernschlacht in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Bis zum großen Jubiläumsjahr 500 Jahre Bauernschlacht 2025 ist noch Zeit. Das Regionalmuseum Bad Frankenhausen zeigt trotzdem bereits eine Sonderausstellung.

Eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Aufbruch bis zum Ende – 500 Jahre Bauernschlacht bei Frankenhausen, ein Ereignis prägt Stadt und Region“ bietet das Regionalmuseum am Samstag, 2. September, um 14 Uhr an. Die Ausstellung entstand in Kooperation der Arbeitsgemeinschaft deutscher Bauernkriegsmuseen. Hier schlossen sich 2007 Museen aus Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammen.

Auf Informationstafeln sind 22 Lebensgeschichten dargestellt, die einen Einblick in die Verhältnisse in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts geben. Ergänzt wird die Schau von einem sehr umfangreichen zweiten Ausstellungsteil in den Kreuzgewölben des Schlosses. In Frankenhausen und Umgebung war der Bauernkrieg und vor allem die blutige Schlacht am 15. Mai 1525 stets ein Thema. Immer wieder wurde den Ereignissen bei Frankenhausen mit Gedenkjahren, Veranstaltungen, Ausstellungen, Kunstwerken, Tagungen und Büchern gedacht. Die Führung dauert etwa eine Stunde und ist kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.