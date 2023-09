Führungen durch die Klosterruine in Göllingen

Göllingen. Zum Denkmaltag am 10. September werden Sonderführungen im Kloster Göllingen angeboten.

Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, beteiligt sich auch die Gesellschaft der Freunde der Klosterruine St. Wigbert Göllingen und öffnet die Türen zum Kloster. Neben neuen Informationen bleibt der besondere Ort das wichtige Erlebnis. Dies möchte der Förderverein unterstreichen durch den musikalischen Rahmen mit dem Duo Ebenbild, das an mehreren Plätzen am Kloster musikalisch das begleitet, was es sonst noch zu erleben und zu entdecken gibt. Der ökumenische Gottesdienst beginnt in diesem Jahr bereits bereits um 10.30 Uhr. Besichtigungen der Klosteranlage werden ab 10 Uhr angeboten. Zudem gibt es zwei Sonderführungen. Die Vereinsmitglieder decken überdies die Kaffeetafel ein und stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung.