Fünf Azubis aus Kyffhäuserkreis ausgezeichnet

Kyffhäuserkreis. In diesem Jahr gratulierte IHK-Präsident Dieter Bauhaus den besten Azubis aus dem Kyffhäuser-Kreis per Video-Botschaft.

Fünf Auszubildende aus dem Kyffhäuserkreis gehören zu den 87 besten Thüringer Absolventen des Abschlussjahrganges 2019/20. Das teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt mit. Die öffentliche Auszeichnung mit einer „Gala der Besten“ wurde wegen der Pandemie abgesagt.

Geprüft wurden über 2.800 Auszubildende, die 87 erreichten die höchste Note „Sehr gut“ in der Abschlussprüfung. Dazu gehören Anja Sauerbier (Sondershausen) und Sandra Plagge (Roßleben-Wiehe) jeweils als Kauffrau für Büromanagement, Natalie Schambach (Sondershausen) als Immobilienkauffrau und Marius Meißner (Reinsdorf) als Maschinen- und Anlagenführer. Der Ilmenauer Chris Straßenmeyer erlernte bei Glückauf Sondershausen den Beruf des Bergbautechnologen, schnitt ebenfalls mit „sehr gut“ ab.

IHK-Präsident Dieter Bauhaus gratulierte per Videobotschaft. Zusammen mit den ausbildenden Unternehmen und Berufsschulen könne man stolz darauf sein kann, was die Auszubildenden erreicht haben. „Mein besonderer Dank gilt allen, die ihre Ausbildung in dieser herausfordernden Situation hervorragend absolvierten, mit viel Fleiß und persönlichem Einsatz“, so Bauhaus. In Abstimmung mit den Absolventen erhalten diese ihre Pokale und Urkunden nun per Post.