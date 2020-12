Fünf Blutbuchen für den Schlosspark Ebeleben

Heinz Scherzberg, Vorsitzender des Kulturwaldvereins (links), greift an einer der fünf neu gepflanzten Blutbuchen im Schlosspark Ebeleben symbolisch zum Spaten. Einige Projektpartner tun es ihm gleich.

Fünf junge Blutbuchen bereichern künftig den Baumbestand des Schlossparkes in Ebeleben. „Sie sollen kräftig Wurzeln schlagen und auch junge Menschen an unsere Blutbuchentradition erinnern“, wünscht sich Heinz Scherzberg, Vorsitzender des Sondershäuser Vereins Statt Urwald Kulturwald an Possen und Hainleite. Der Verein hat die Pflanzaktion im Rahmen des Projektes Jugend pflanzt Zukunft initiiert, für das es im Februar Spendengelder vom Neujahrsempfang des Kyffhäuserkreises gab.