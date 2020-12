Fünf Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Im Gesundheitsamt in Sondershausen werden Abstriche gemacht.

Das Gesundheitsamt meldet am Sonntag nur fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Sieben Menschen gelten neu als genesen. Betreut werden somit aktuell 390 positiv auf Sars-CoV-2-getestete Personen im Kyffhäuserkreis - 115 im Altkreis Sondershausen und 275 im Altkreis Artern. Hinzukommen 484 Kontaktpersonen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 142,8 gefallen. Im Krankenhaus müssen weiterhin 35 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, behandelt werden. 22 Menschen sind bislang gestorben.

Trotz der Feiertage wurde im Landratsamt weiter gearbeitet. Neben der Erfassung der Coronafälle waren auch Mitarbeiter mit der Kontaktnachverfolgung beschäftigt, ebenso an der Bürgerhotline. 20 bis 25 Anrufen erreichten die Mitarbeiter an der Corona-Hotline des Kyffhäuserkreises, die täglich am Vormittag mehrere Stunden erreichbar war.

Fragen zu Quarantänemaßnahmen und den gültigen Regelungen, was erlaubt ist und was nicht, seien am häufigsten gestellt worden, hieß es aus dem Landratsamt.